Lula discute con Trump la crisis en Venezuela y condiciona su apoyo al Consejo de la Paz

BRASILIA.–El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo este lunes una extensa conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, centrada en la iniciativa del Consejo de la Paz impulsada por la Casa Blanca, la situación en Venezuela y el estado de la relación bilateral. Tras el diálogo, que se prolongó durante unos 50 minutos, ambos mandatarios acordaron además concretar una visita de Lula a Washington en las próximas semanas, una vez que el líder brasileño complete una gira por India y Corea del Sur en febrero.

Según informó la Presidencia brasileña en un comunicado oficial, durante la llamada Lula planteó que la Consejo de la Paz propuesta por Trump se limite exclusivamente al conflicto en la Franja de Gaza y que incluya un asiento para Palestina, una condición clave para que Brasil evalúe seriamente su participación. La iniciativa estadounidense, presentada días atrás en el Foro Económico Mundial de Davos, busca reunir a un grupo de países para intervenir en la resolución de conflictos globales, aunque ha generado resistencias y dudas en buena parte de la comunidad internacional.

Lula conversó con Trump sobre el Consejo de Paz

El planteo de Lula se produce luego de que el viernes pasado criticara duramente la propuesta de Trump, a quien acusó de pretender convertirse en el “dueño” de una suerte de “nueva ONU”, en abierta competencia con el sistema multilateral existente. En esa línea, el mandatario brasileño reiteró durante la conversación la necesidad de avanzar en una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una reivindicación histórica de Brasil y de otros países emergentes.

De acuerdo con el Palacio de Planalto, Lula subrayó que cualquier iniciativa internacional en materia de paz y seguridad debe fortalecer –y no debilitar– el multilateralismo. Aunque Trump mencionó a Gaza como uno de los focos prioritarios de la Junta, el territorio palestino no figura explícitamente en el estatuto del nuevo organismo, un punto que genera inquietud entre varios gobiernos que aún no definieron su posición.

Hasta el momento, cerca de 35 países habrían adherido a la propuesta estadounidense, aunque varias potencias y aliados tradicionales de Washington en Europa –entre ellos Reino Unido, Francia, España e Italia– ya rechazaron formalmente la invitación o pidieron más tiempo para evaluar el alcance real del proyecto. Brasil, al igual que China y Rusia, continúa analizando la iniciativa, aunque fuentes diplomáticas reconocen que la tendencia es hacia el rechazo, en especial por la percepción de que la Junta podría convertirse en un instrumento de política exterior de Trump, quien se atribuyó la presidencia vitalicia del organismo.

Según información publicada por el diario OGlobo, asesores cercanos a Lula consideran que las posibilidades de que Brasil se sume aumentarían si la Junta se limita estrictamente a Gaza y garantiza representación palestina. “Brasil no quiere darle a Trump un cheque en blanco”, explicó un interlocutor del gobierno, que advirtió que un aval irrestricto podría profundizar la ya frágil situación de la ONU.

En una entrevista reciente, el asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Celso Amorim, sostuvo que aún no existe claridad suficiente sobre la naturaleza del Consejo de Paz. A su juicio, el texto de la invitación enviada por Washington es confuso y, en los hechos, supone una revocación del rol de Naciones Unidas en materia de paz y seguridad, algo que calificó como “inaceptable”.

Venezuela en el centro del diálogo entre Lula y Trump

Durante la llamada, Lula y Trump también abordaron la situación en Venezuela, un tema especialmente sensible para Brasil. El presidente brasileño remarcó la importancia de preservar la paz y la estabilidad regional tras la incursión militar estadounidense que derivó en la destitución y captura de Nicolás Maduro, trasladado luego a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Lula reiteró su condena a esa operación, que ya había definido como una “afrenta gravísima” a la soberanía venezolana y como el cruce de “una línea inaceptable”.

Pese a las diferencias, ambos mandatarios destacaron el buen momento de la relación bilateral, que en los últimos meses se tradujo en el levantamiento de una parte significativa de los aranceles impuestos por Washington a productos brasileños. La conversación incluyó además referencias a la lucha contra el crimen organizado y a la agenda global.

Agencias AFP y Reuters y diario OGlobo/GDA