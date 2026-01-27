Trump saca de Minnesota a Greg Bovino, el comandante a cargo de la violenta ofensiva migratoria

MINNEAPOLIS, Minnesota.– El comandante de la Patrulla Fronteriza a cargo del polémico operativo antiinmigración en Minneapolis, Gregory Bovino, dejará la ciudad el martes, según fuentes oficiales citadas por medios norteamericanos, mientras el gobierno del presidente Donald Trump reorganiza el liderazgo de su operación de control de la inmigración y reduce la presencia federal tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes migratorios.

Trump indicó que colocaría a su zar fronterizo, Tom Homan, a cargo de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota.

Homan reportará directamente a la Casa Blanca, después de que Bovino fuera criticado por afirmar que el hombre que fue baleado, Alex Pretti, planeaba “masacrar” a los agentes, una descripción que las autoridades no habían corroborado y que luego los videos del momento demostraron que era falso.

El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, en Minneapolis, Minnesota, el 21 de enero de 2026 ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, recibió alrededor de diez disparos por parte de agentes de inmigración el sábado, luego de que aparentemente los estuviera filmando con la cámara de su teléfono. Su muerte provocó una fuerte reacción política y generó nuevas interrogantes sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación.

En medio de la polémica, el lunes por la noche, Trump se reunió en el Salón Oval con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Corey Lewandowski, su principal asesor, durante casi dos horas, para intentar reorientar la estrategia en Minneapolis, informó The New York Times. La reunión tuvo lugar después de que Noem solicitara ver al presidente, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La secretaria de Seguridad Nacional ha sido la cara visible del endurecimiento de la política migratoria del actual gobierno norteamericano y ha sido una de las voces más vehementes en difundir acusaciones falsas contra Pretti, incluida la de calificarlo como un “terrorista doméstico”.

Una foto de Alex Pretti se exhibe en un memorial improvisado en su honor en la zona donde fue baleado, en Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026 OCTAVIO JONES� - AFP�

La reunión también incluyó a varios de los principales asesores de Trump, entre ellos Susie Wiles, su jefa de gabinete; Karoline Leavitt, su secretaria de prensa; y Steven Cheung, su director de comunicaciones. Stephen Miller, un alto asesor del presidente que supervisa la estrategia migratoria de la administración, no participó del encuentro.

A raíz de los últimos incidentes en el estado de Minnesota, la aprobación de los estadounidenses a la política migratoria de Trump cayó a su nivel más bajo (39%) desde el regreso del magnate a la Casa Blanca, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos. Una mayoría de los encuestados (58%) afirmó que la ofensiva del republicano contra la inmigración ha ido demasiado lejos. El sondeo, realizado a nivel nacional entre el viernes y el domingo, recogió respuestas tanto antes como después de la muerte de Pretti.

Cambio de tono de Trump

El liderazgo de Bovino en las redadas federales visiblemente violentas, incluidas operaciones que provocaron manifestaciones masivas en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis, ha merecido duras críticas de funcionarios locales, defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas.

La salida de Bovino va de la mano de un tono más suave por parte de Trump sobre la represión en Minnesota, incluidos elogios del presidente sobre las conversaciones con el gobernador demócrata, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Luego de una comunicación telefónica, Trump y Walz hicieron comentarios en los que fue patente un cambio notable con respecto a las declaraciones críticas que han intercambiado en el pasado. “De hecho, parece que estamos en una sintonía similar”, escribió el presidente en redes sociales.

Captura de pantalla del mensaje publicado por Trump. Fuente: Truth Social

En un comunicado, Walz señaló por su parte que la llamada fue “productiva” y que se requieren investigaciones imparciales sobre los homicidios. Trump indicó que su gobierno busca a “cualquiera y a todos” los criminales que están detenidos en Minnesota. Walz aseguró que el Departamento de Correccionales del estado cumple con las solicitudes federales de personas bajo su custodia.

El alcalde de Minneapolis, por otro lado, dijo que le pidió al presidente en una llamada telefónica que pusiera fin al incremento en la presencia de agentes migratorios, y que el mandatario estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede seguir así. Frey señaló que seguiría presionando para que otros involucrados en la “Operación Metro Surge” se retiren e indicó que planeaba reunirse con Homan el martes.

Disputa legal del operativo

La noticia de la partida de Bovino no impidió que decenas de manifestantes se reunieran afuera de un hotel donde creían que Bovino se hospedaba, haciendo sonar silbatos y golpeando ollas en señal de protesta. La policía los mantuvo alejados de la entrada del hotel.

Trump publicó el lunes en redes sociales que Homan le reportará directamente a él.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Homan sería “el principal punto de contacto en Minneapolis” durante las actuales operaciones de los agentes federales de inmigración.

Las fuerzas del orden se colocan en formación mientras dispersan la llamada “Manifestación de ruido para despedir a Bovino”, el 26 de enero de 2026, en Minnesota BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Mientras tanto, abogados del gobierno, el estado y las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul comparecieron el lunes ante la jueza de distrito Katherine Menendez, quien sopesa si accederá a las solicitudes para frenar temporalmente los operativos migratorios.

La jueza señaló que el caso era prioritario. Sin embargo, en una orden que emitió más tarde, les pidió a los abogados del gobierno federal que presenten un escrito adicional antes de las 18 (hora local) del miércoles. Les pidió que aborden, entre otras cosas, la afirmación del estado y las ciudades de que el propósito de la Operación Metro Surge es castigarlos por sus leyes y políticas de santuario, un conjunto de medidas adoptadas por ciudades, condados o estados –sobre todo en Estados Unidos– que limitan la cooperación de las autoridades locales con el gobierno federal en materia migratoria.

Las fuerzas del orden permanecen en formación mientras se preparan para dispersar una manifestación, el 26 de enero de 2026, en Minnesota BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los abogados del estado y las Ciudades Gemelas argumentaron que la situación en las calles es tan grave que requiere que el tribunal ordene el fin de las redadas migratorias por parte del gobierno federal.

“Si esto no se detiene aquí y ahora, no creo que nadie que esté examinando seriamente este problema pueda tener mucha fe en cómo avanzará nuestra república hacia el futuro”, manifestó Brian Carter, fiscal general adjunto de Minnesota.

En un tribunal el lunes, un abogado del gobierno señaló que había unos 2000 agentes del ICE en el estado, así como al menos 1000 elementos de la Patrulla Fronteriza.

Estudiantes protestan contra ICE durante una marcha de repudio en la Universidad de Minnesota, el 26 de enero de 2026, en Minneapolis BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La jueza cuestionó los motivos del gobierno para llevar a cabo las redadas, y se mostró escéptica sobre una carta que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, le envió recientemente a Walz, en la que pedía que el estado le brindara acceso al gobierno federal a los registros de votantes, entregara los registros estatales de Medicaid y asistencia alimentaria, y derogara sus políticas de santuario.

“¿No hay límite a lo que el poder ejecutivo puede hacer bajo el pretexto de que está haciendo respetar las leyes de inmigración?”, preguntó Menendez, e hizo notar que las solicitudes federales son materia de litigio.

Manifestantes protestan, pidiendo el fin de las operaciones de ICE (Immigration and Customs Enforcement) en Minnesota, el 26 de enero de 2026, en Minneapolis SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El estado de Minnesota y las ciudades demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) este mes, cinco días después de que una mujer, Renee Good, fuera baleada por un agente del ICE. Los disparos a Pretti hicieron que el caso se torne más urgente.

La demanda le pide a la jueza que emita una orden para reducir la presencia de los agentes federales de inmigración en Minnesota, de forma que vuelva a ser similar a la de los niveles previos, y que se limite el alcance de los operativos migratorios.

El caso tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían convertirse en blancos de redadas migratorias. Fiscales generales de 19 estados, junto con el Distrito de Columbia, presentaron un escrito en apoyo a Minnesota.

Agencias AP, Reuters y diario The New York Times