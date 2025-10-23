Tras los ataques en el Caribe, el hijo de Bolsonaro instó a EE.UU. a bombardear lanchas narcos en Brasil

BRASILIA.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sugirió el jueves que Estados Unidos bombardee embarcaciones en Río de Janeiro para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y en el Pacífico.

El comentario se produjo en medio de la nueva ofensiva marítima del gobierno de Donald Trump, que desplegó una flota de destructores, un submarino y varios barcos de guerra en aguas del Caribe con el argumento de impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos. Desde el 2 de septiembre, el Pentágono ha lanzado nueve ataques contra embarcaciones calificadas de “narcoterroristas”, con un saldo de 37 muertos, según cifras oficiales.

“¡Qué envidia! He oído que hay barcos como este aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil de droga. ¿No les gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir a estas organizaciones terroristas?”, escribió Flávio Bolsonaro en X. Su mensaje respondía a una publicación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien había difundido un video del momento en que una lancha es alcanzada por un misil estadounidense y envuelta en llamas.

How envious!

I heard there are boats like this here in Rio de Janeiro, in Guanabara Bay, flooding Brazil with drugs.

Wouldn't you like to spend a few months here helping us fight these terrorist organizations? https://t.co/mT6mZ2wAvu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 23, 2025

Las operaciones, que Trump justifica como parte de una “guerra contra el narcotráfico”, han generado un fuerte rechazo regional. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, las denunciaron como ejecuciones extrajudiciales y actos de desestabilización en América Latina.

Las imágenes difundidas por Hegseth muestran botes ardiendo y paquetes flotando en el mar, en una operación que él mismo comparó con la “guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre. “Así como Al-Qaeda libró una guerra en nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra en nuestra frontera y contra nuestra gente”, afirmó el funcionario.

(GIF) Bombardeos de EE.UU en el Pacífico

Trump, por su parte, aseguró que la Casa Blanca tiene “autoridad legal” para actuar sin aprobación del Congreso y advirtió que los ataques podrían extenderse también a operaciones terrestres. La ofensiva, que comenzó en el Caribe y se expandió hacia el Pacífico, encendió las alarmas en Bogotá y Caracas.

El presidente Petro denunció los bombardeos como violaciones del derecho internacional y exigió a Washington que “cese estos ataques”. Trump respondió con insultos, lo calificó de “maleante” y suspendió la ayuda militar a Colombia, mientras su secretario de Estado, Marco Rubio, lo tildó de “lunático”.

En Venezuela, Maduro replicó con tono desafiante. En un acto televisado junto a las Fuerzas Armadas, afirmó que el país dispone de 5000 misiles tierra-aire rusos Igla-S para defender su soberanía ante cualquier incursión extranjera. “Que nadie se meta con nosotros”, advirtió, denunciando el despliegue estadounidense como “un ensayo general para derrocar al gobierno legítimo”.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la entrada de su casa, bajo arresto domiciliario en Brasilia, el 2 de septiembre de 2025. Luis Nova - AP

Las palabras del senador no pasaron inadvertidas. En un país que atraviesa una crisis institucional y donde su padre fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, el mensaje de Flávio volvió a poner de relieve los estrechos lazos entre la familia Bolsonaro y Washington, ahora bajo el nuevo gobierno republicano.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, mantiene una relación directa con figuras del entorno de Trump, entre ellos Steve Bannon y el secretario de Estado Marco Rubio. Según diplomáticos brasileños, su influencia en Washington fue clave para la imposición de aranceles punitivos del 50% a productos brasileños y sanciones contra jueces de la Corte Suprema tras la condena de su padre.

Agencias AFP y AP