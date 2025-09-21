Trump acorrala a la fiscal general y le exige procesar a sus adversarios políticos

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump exigió anoche que su fiscal general actúe rápidamente para procesar a las figuras que considera sus enemigos, el último golpe a la tradición de independencia del Departamento de Justicia.

“No podemos demorarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad”, escribió Trump en una publicación en redes sociales dirigida a “Pam”, refiriéndose a la fiscal general Pam Bondi. “Me destituyeron dos veces y me imputaron (¡cinco veces!), ¡SIN NADA! ¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!”

Trump presionó públicamente a Pam Bondi

Trump mencionó a James B. Comey, exdirector del FBI; al senador Adam B. Schiff, demócrata por California; y a Letitia James, fiscal general de Nueva York, y dijo que estaba leyendo que “todos eran culpables como el demonio, pero no se va a hacer nada”.

Cuando los periodistas le preguntaron posteriormente sobre su mensaje a Bondi, el presidente respondió: “Tienen que actuar. Tienen que actuar rápido”.

Incluso para un presidente que rompió las normas tradicionales de mantener distancia del Departamento de Justicia, las órdenes descaradamente públicas y explícitas de Trump a Bondi son una violación extraordinaria de los protocolos procesales que se remontan a los días posteriores al escándalo de Watergate.

La orden llegó un día después de que destituyó al fiscal federal que no acusó a dos de los adversarios que más detesta, James y Comey, mostrando hasta qué punto ha llegado Trump al ejercer control personal sobre el Departamento de Justicia y violar la antigua norma de mantener la política a distancia de la aplicación de la ley.

Trump anunció el sábado que Lindsey Halligan será el fiscal de Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia

En otra publicación en redes sociales, Trump defendió a Bondi, afirmando que estaba haciendo un “excelente trabajo”, pero que necesitaba un fiscal “duro” en el Distrito Este de Virginia, donde Erik S. Siebert fue repentinamente destituido de su cargo en la fiscalía federal el viernes pasado. Trump anunció que nominaría a Lindsey Halligan, asistente especial del presidente y miembro de su equipo legal personal, para ocupar el puesto.

Halligan, que pasó gran parte de su carrera como abogada de seguros, nunca ha sido fiscal.

Lindsey Halligan, asistente especial del presidente, habla con un periodista afuera de la Casa Blanca, el miércoles 20 de agosto de 2025, en Washington Jacquelyn Martin� - AP�

La salida de Siebert profundizó las inquietantes preguntas que han surgido en los últimos meses sobre la politización de las oficinas satélites supuestamente autónomas del Departamento de Justicia.

Pero también planteó una cuestión más directa e inmediata: ¿cuál de los fiscales estadounidenses del país podría ser el próximo?

Además de sus esfuerzos por destituir a Siebert, cuyas investigaciones sobre James y Comey fracasaron en la práctica, los funcionarios del gobierno también han incrementado la presión contra Kelly O. Hayes, la fiscal de Estados Unidos en Maryland, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Hayes, una fiscal de carrera que ha pasado más de una década en ese cargo, está liderando las investigaciones de otros dos críticos abiertos de Trump: Schiff, que ha sido acusado de fraude hipotecario por los aliados de Trump; y John R. Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, que enfrenta escrutinio por acusaciones de mal manejo de información clasificada.

Recientemente, Hayes declaró a sus asociados que no se hacía ilusiones sobre la presión que enfrentaría si se negaba a presentar un caso que consideraba carente de pruebas, como hizo Siebert, según personas con conocimiento de esas conversaciones. Y si bien el mes pasado autorizó la solicitud de una orden judicial para registrar la casa de Bolton en Bethesda, Maryland, ha indicado que no presentará cargos contra Schiff a menos que su equipo encuentre pruebas que los respalden.

Erik Siebert, fiscal federal interino para el distrito este de Virginia, habla mientras la fiscal general Pam Bondi, a la derecha, y el gobernador de Virginia Glenn Youngkin, a la izquierda, escuchan durante una conferencia de prensa en la oficina local del FBI en Manassas, el 27 de marzo de 2025, en Manassas, Virginia Rod Lamkey� - FR172078�

La campaña de Trump contra los fiscales estadounidenses que supervisan oficinas en 93 distritos federales de todo el país es una extensión, incluso una escalada, de la purga inicial que sus principales designados políticos llevaron a cabo en la sede del Departamento de Justicia y el FBI contra aquellos que trabajaron en los casos penales presentados contra él antes de que regresara al poder.

Pero su última exigencia de que se procese a sus enemigos también pone de relieve cómo su deseo de venganza contra quienes lo persiguieron después de su primer mandato sigue siendo tan intenso como siempre, y cómo parece sentirse menos limitado por las normas políticas y legales a la hora de imponer represalias.

“Me acusaron cinco veces, resultó ser un acuerdo fraudulento, y tenemos que actuar con rapidez, de una forma u otra, de una forma u otra: son culpables, no son culpables, tenemos que actuar con rapidez”, declaró Trump a los periodistas. “Si no son culpables, no hay problema. Si son culpables, o si deberían ser acusados, deberían ser acusados”.

Dado que estas fiscalías son donde se presentan los casos federales a diario, la medida atenta contra los cimientos básicos del sistema de justicia penal. Parece tener como objetivo crear un proceso sin contratiempos para el procesamiento de quienes han tenido problemas con Trump y, quizás, proporcionar a la Casa Blanca una herramienta que podría usar para anular o retrasar los casos que desearía ver desaparecer.

La vicefiscal Maurene Comey, el subsecretario Todd Blanche, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el presidente Donald Trump, protagonistas de la pulseada judicial y política en torno a los procesos federales que involucran al mandatario republicano y la redefinición del Departamento de Justicia en Washington Richard Drew, Jose Luis Magana, Julia Demaree Nikhinson, Alex Brandon - AP

La interferencia de la Casa Blanca en el trabajo de los fiscales de Estados Unidos fue considerada alguna vez un tabú tal que el exfiscal general Alberto R. Gonzales, quien sirvió bajo el gobierno del presidente George W. Bush, renunció en medio de un escándalo después de que el Departamento de Justicia despidió a nueve fiscales de Estados Unidos en 2006 por lo que se percibieron como razones políticas.

Pero la reacción de Trump a la destitución de Siebert no podría haber sido más diferente.

Varias personas, entre ellas Bondi y Todd Blanche, el fiscal general adjunto y exabogado defensor del presidente, presionaron intensamente para mantener Siebert en su cargo, argumentando que había sido un socio eficiente y cooperativo en la aplicación de las leyes de inmigración y de lucha contra el delito en los suburbios del sur de Washington.

Pero Trump respondió a las reiteradas súplicas diciendo: “No me importa”, según una persona con conocimiento del asunto. Su postura parecía ser que le habían advertido varias veces durante su primer mandato sobre el despido de fiscales federales, dado que podría haberlo puesto en peligro, y terminó siendo investigado tras dejar el cargo, según la fuente.

Si bien los fiscales federales son nombrados por el presidente y ejercen a su discreción, prefieren considerarse con cierto grado de autonomía profesional, afirmó Barbara L. McQuade, exfiscal federal en Detroit e instructora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Ese sentido de independencia se debe en gran medida a las medidas implementadas en la década de 1970, tras el escándalo de Watergate, que establecían que la política partidista nunca debía influir en el proceso de toma de decisiones de un fiscal.

Agencia AP y Reuters