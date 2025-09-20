Trump amenaza a Venezuela con consecuencias “incalculables” si no acepta el retorno de migrantes

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado a Venezuela con consecuencias “incalculables” si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados, en momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en Estados Unidos de América”, escribió en su cuenta de Truth Social, y agregó que, de lo contrario, “el precio que pagarán será incalculable”.

Venezuela acusó el viernes a Estados Unidos de librar una “guerra no declarada” en el Caribe y pidió una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Migrantes venezolanos deportados primero a El Salvador llegan tras varios meses a Caracas, el 18 de julio de 2025 Ariana Cubillos - AP

Washington está realizando lo que llama una operación antidrogas en el Caribe con el despliegue de buques de guerra frente a la costa de Venezuela, respaldados por cazas F-35 enviados a Puerto Rico.

El mayor dispositivo militar estadounidense en el Caribe en décadas ha disparado los temores a un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano. Washington no ha dado detalles que apoyen sus acusaciones de que las embarcaciones destruidas transportaban droga.

Trump había publicado el viernes otro video que muestra un ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico en aguas internacionales, en el que afirma murieron tres personas.

El USS Iwo Jima, el buque que lidera el grupo anfibio desplegado en el Caribe Sur

A diferencia de cuando informó sobre otros ataques en las últimas semanas, en este caso Trump no dijo si este ocurrió cerca de Venezuela, donde Washington desplegó buques militares para combatir el narcotráfico. Tampoco precisó cuándo tuvo lugar.

Sólo dijo que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe.

Ruta del narcotráfico

Trump afirmó que los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que la lancha transportaba narcóticos “a lo largo de una conocida ruta del narcotráfico, rumbo a envenenar a los estadounidenses”.

La publicación incluye un video que muestra una lancha bajo la mira de algún tipo de arma; pocos segundos después la embarcación explota cuando es alcanzada por munición.

“El ataque mató a tres hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque", aseguró Trump.

Militares venezolanos entrenan en Fuerte Tiuna, Caracas PEDRO MATTEY� - AFP�

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos de querer en realidad desestabilizar al país y de buscar un cambio de régimen.

En una carta a Trump que fue vista por la agencia Reuters, Maduro rechazó este sábado las afirmaciones de Estados Unidos de que Venezuela jugó un papel grande en el tráfico de drogas, señalando que sólo el 5%de las drogas producidas en Colombia se envían a través de Venezuela, de las cuales dijo que el 70% fueron neutralizadas y destruidas por autoridades venezolanas.

“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, escribió Maduro. “Estos y otros temas estarán siempre abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las fake news", añadió.

Agencias AFP y Reuters