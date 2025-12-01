Trump advierte a Israel que no interfiera en Siria e invita a Netanyahu a la Casa Blanca

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó el lunes un mensaje inusualmente severo hacia Israel al exigir que el gobierno de Benjamin Netanyahu se abstenga de “interferir” en la transición política de Siria. A través de su red Truth Social, el republicano señaló que era “fundamental” que Israel mantuviera un diálogo “firme y verdadero” con Damasco y que “nada interfiera” en la evolución del país vecino hacia un “Estado próspero”.

Trump sostuvo que Estados Unidos está “muy satisfecho” con los avances del gobierno interino sirio encabezado por Ahmed al Shara y calificó el momento como una “oportunidad histórica” para construir una relación duradera entre Siria e Israel. El presidente norteamericano recordó que la Casa Blanca ordenó el levantamiento de sanciones para facilitar la reconstrucción siria y pidió a ambas partes retomar el diálogo con “seriedad”.

Trump advierte a Israel por Siria

La advertencia llegó días después de una de las incursiones israelíes más letales en el sur de Siria desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre. La nueva ofensiva, sumada a recientes declaraciones de un ministro israelí sobre la posibilidad de ir a la guerra, tensó aún más la relación entre ambos países y complicó los esfuerzos de Washington para encarrilar un eventual acuerdo de seguridad. El viernes, una operación israelí en Beit Yinn –una localidad siria cercana a Damasco– desencadenó un enfrentamiento entre tropas israelíes y residentes del lugar. El choque derivó en un saldo de seis soldados israelíes heridos y 13 sirios muertos, entre ellos dos menores, luego de que las fuerzas israelíes bombardearan el municipio.

Meses atrás, el enviado estadounidense en Siria, Tom Barrack, había asegurado que un pacto era “inminente”, pero las redadas israelíes y el aumento de demandas en la mesa de negociación han alejado ese escenario.

El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca el 10 de noviembre -� - SANA�

Tras este mensaje, la oficina del primer ministro israelí informó que Trump llamó a Netanyahu y lo invitó a visitar la Casa Blanca “en un futuro próximo”, una reunión que sería la quinta en lo que va del año. La relación entre ambos líderes se ha descrito como estrecha, aunque fuentes de ambos gobiernos afirman que Trump ha expresado frustración por la conducta militar israelí en Siria y por los tropiezos en las negociaciones regionales.

En la conversación telefónica, según Jerusalén, también discutieron el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza, temas centrales desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre y del plan estadounidense anunciado en septiembre para poner fin a la guerra.

En el terreno, la situación sigue siendo explosiva. Tras la caída del régimen de Al Assad, Israel ocupó de facto toda la zona de amortiguamiento establecida en 1974 –de mayor extensión que la Franja de Gaza–, además de mantener desde 1967 el control de los Altos del Golán, donde viven decenas de miles de colonos. Las nuevas autoridades sirias exigen la retirada de esas áreas como condición para cualquier acuerdo, un pedido que Netanyahu rechaza.

La presión pública de Trump apunta a destrabar ese callejón diplomático, aunque por ahora las señales sobre el terreno indican que el camino hacia un entendimiento sigue cuesta arriba.

Agencias ANSA y Reuters y diario El País