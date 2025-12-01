En medio de la tensión entre Venezuela y EE.UU., reapareció Maduro y revelan un ultimátum de Trump

CARACAS.– Venezuela pidió auxilio político a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para frenar lo que considera una “agresión” de Estados Unidos, en medio de un despliegue militar estadounidense que incluye destructores, aviones de combate, alrededor de 15.000 efectivos y el portaaviones más grande del mundo en el Caribe. A su vez, el Nicolás Maduro hizo su primera aparición desde el miércoles, luego de que circularan especulaciones sobre una posible salida del territorio caribeño, tras la información de un ultimátum telefónico de Donald Trump.

La solicitud a la OPEP fue hecha a través de una carta del presidente Nicolás Maduro, divulgada el domingo, en un contexto de crecientes tensiones bilaterales, suspensión de vuelos internacionales y denuncias de ejecuciones extrajudiciales en operativos antinarcóticos liderados por Washington.

📌🇻🇪 La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio lectura a un comunicado escrito por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que denuncia las acciones ilegales e injerencistas de EE.UU. Que tienen el objetivo de apoderarse de las reservas petroleras del país. pic.twitter.com/yjFbwjyCjT — teleSUR TV (@teleSURtv) November 30, 2025

Maduro advierte en la misiva que el operativo estadounidense —vigente desde agosto y presentado por la Casa Blanca como un esfuerzo para combatir el narcotráfico venezolano— busca en realidad “derrocar al gobierno legítimo” y que “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.

“Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, señala el texto, leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un encuentro virtual del comité ministerial de la OPEP. Según el mandatario, una eventual acción militar “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”.

Las tensiones escalaron durante la última semana, después de que el presidente Donald Trump ordenara considerar el espacio aéreo venezolano como “cerrado en su totalidad”, lo que siguió a una alerta emitida por Washington ante el incremento de la actividad militar en la zona.

La advertencia fue acatada por seis aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela y, este domingo, también por la rusa Pegas Touristik, que había mantenido conexiones frecuentes con la isla de Nueva Esparta. Pese a esas cancelaciones, Caracas mantiene dos rutas hacia Rusia, su principal aliado, operadas por la estatal Conviasa.

Reapareció Maduro

En paralelo, Maduro reapareció en público tras varios días de ausencia que habían alimentado rumores sobre una eventual huida. Su última aparición había sido el miércoles, en un video manejando por Caracas difundido vía Telegram.

🇻🇪 El presidente Nicolás Maduro declaró que Venezuela avanza hacia la prosperidad con una nueva economía basada en 13 motores productivos, asegurando que el país es "indestructible, intocable e invencible". También afirmó que "El mejor café es el venezolano". pic.twitter.com/iSo9b9srGk — odailfred paraco (@odailfredParaco) December 1, 2025

El domingo encabezó un acto de premiación de café de especialidad en la capital. En las imágenes transmitidas en vivo se lo vio entregar medallas a productores, probar distintas muestras y pronunciar breves palabras que, en su mayoría, no hicieron referencia directa a la crisis política que atraviesa Venezuela. Llegado el final del acto, Maduro proclamó que Venezuela es “indestructible, intocable, imbatible”, en lo que fue interpretado como una respuesta simbólica a la presión externa.

Ultimátum de Trump

La reaparición coincidió con la confirmación de Trump de que habló telefónicamente con el líder venezolano, según también revelaron medios estadounidenses. El propio republicano afirmó a bordo del Air Force One que el diálogo había tenido lugar a principios de noviembre y que, incluso, se había barajado la posibilidad de una futura reunión entre ellos en territorio estadounidense.

Trump: I don’t want to comment on it. The answer is yes. pic.twitter.com/OXVJR7QgHd — Acyn (@Acyn) November 30, 2025

Según informó el medio estadounidense Miami Herald, la conversación se frustró casi de inmediato al quedar en evidencia la profunda distancia entre ambas posiciones. Washington planteó que Maduro y su círculo más cercano debían abandonar Venezuela de forma inmediata para facilitar un retorno a la democracia.

Del otro lado, los dirigentes del régimen ofrecieron ceder el control político a la oposición, pero mantener bajo su mando a las fuerzas armadas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el mensaje estadounidense fue tajante: Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo sólo obtendrían garantías de salida segura si aceptaba dejar el poder inmediatamente.

El diario New York Post, propiedad de Rupert Murdoch -igual que la cadena Fox News y The Wall Street Journal - se hizo eco del reporte en su portada de este lunes: “Madur-go”, dice el título, que se traduciría como “que se vaya Maduro”.

Today's cover: President Trump gave Venezuelan dictator Nicolás Maduro a strongly worded ultimatum as tensions flared with the South American nation — telling him to resign and leave or else, according to a bombshell report. https://t.co/UZKU2FFKc3 pic.twitter.com/FY3nMgqM2v — New York Post (@nypost) December 1, 2025

Caracas denuncia “ejecuciones extrajudiciales”

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —principal negociador del chavismo con Washington— evitó comentar sobre la llamada entre ambos líderes, pero anunció una investigación legislativa sobre los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Al menos 83 personas murieron desde septiembre en esos operativos, que según Caracas fueron “ejecuciones extrajudiciales”. Venezuela recibió en el Parlamento a familiares de las víctimas y solicitó a la ONU abrir una pesquisa internacional.

Rodríguez citó un reportaje del Washington Post que indica que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, habría ordenado “eliminar a todos los pasajeros” de una de las embarcaciones, lo que habría derivado en un segundo ataque. “Eso constituye un crimen de guerra”, afirmó el funcionario. “No hay guerra declarada entre países, por lo que estas acciones solo pueden catalogarse como asesinatos”.

Trump respondió brevemente a esas acusaciones a bordo del Air Force One. Dijo no tener información sobre el episodio y aseguró confiar en Hegseth: “Él dice que no dijo eso, y yo le creo”.

Aun así, el mandatario estadounidense intensificó sus advertencias en los últimos días, al asegurar que los operativos “por tierra” para combatir las redes de narcotráfico “comenzarán muy pronto”.

Agencias AFP, DPA y Reuters