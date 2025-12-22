El Gordo de Navidad reparte millones en pueblos de León devastados por los incendios

MADRID.– La fortuna cayó donde más se la esperaba. El sorteo extraordinario de la lotería de Navidad de España repartió este año 2772 millones de euros en premios y el mayor de ellos, el célebre “Gordo”, dejó una lluvia de cientos de millones en la provincia de León, una de las más castigadas por los devastadores incendios forestales del último verano. Localidades como La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, marcadas por la tragedia ambiental, amanecieron este lunes envueltas en celebraciones, abrazos y lágrimas de alivio.

El número ganador, el 79.432, fue vendido en varias administraciones leonesas y otorgó 400.000 euros por cada décimo. Solo en La Bañeza se distribuyeron 117 series completas, lo que equivale a unos 468 millones de euros para un municipio de apenas 10.000 habitantes. En Villablino, parte del premio fue repartido en pequeñas participaciones por la Asociación de Alzheimer del Valle de Laciana, que canalizó unos 200 millones de euros entre vecinos de una zona todavía golpeada por el duelo: en marzo, cinco mineros locales murieron en un accidente laboral.

Empleados de la administración situada en la plaza Obispo Alcolea, 4, celebran que han vendido parte del número 79432 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en La Bañeza, León Fernando Otero - Europa Press� - Fernando Otero - Europa Press�

“Con el verano tan tremendo que pasamos con los incendios, que fue horrible, estoy muy emocionada, no doy crédito”, dijo Laura, una de las ganadoras, a la radio Cadena SER.

La frase resume el clima que se vivía en calles donde hasta hace pocos meses predominaban el humo, el cansancio y la angustia. Los incendios descontrolados que rodearon La Bañeza en agosto arrasaron unas 55.000 hectáreas, causaron la muerte de tres personas y obligaron a evacuar a más de 8000 vecinos, dejando cicatrices visibles en el paisaje y en la memoria colectiva.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, habló de “una cascada de emociones después de un año tan terrible”. “Ganar la lotería, además de ser motivo de alegría y emoción, es algo que ha caído del cielo a un lugar que tanto lo necesita”, afirmó. En la provincia, muchos recuerdan que durante los peores días del fuego hubo vecinos que se improvisaron bomberos ante la falta de efectivos, mientras grandes extensiones de monte quedaban reducidas a lomas negras que tardarán décadas en recuperarse.

El sorteo, como marca la tradición, se celebró en el Teatro Real de Madrid y fue retransmitido en directo a todo el país. Los niños de un colegio cantaron los números extraídos de los bombos, un ritual con más de dos siglos de historia que inaugura oficialmente la Navidad en España. Este año, el evento tuvo incluso un breve sobresalto cuando un pequeño grupo de manifestantes interrumpió la ceremonia con consignas propalestinas, antes de que el acto se reanudara con normalidad.

La Lotería de Navidad es mucho más que un sorteo: es un fenómeno social. En las semanas previas, familias, amigos y compañeros de trabajo juntan dinero para comprar décimos o participaciones, a menudo guiados por supersticiones. Una de las más arraigadas es adquirir billetes en lugares que han sufrido una desgracia, bajo la creencia de que la mala suerte no se repite. En León, esa idea parece haberse cumplido. “Mi madre decía que el Gordo iba a caer acá porque habíamos tenido muchos incendios, y a los cinco minutos lo cantaron”, contaba asombrada Paula Martínez, fisioterapeuta de un club local que también resultó premiada.

El sorteo de este año contó con una emisión de 198 series de 100.000 números, cada uno dividido en décimos de 20 euros. El gasto medio por persona fue de 66,6 euros, según la asociación de vendedores Anapal, y las ventas totales alcanzaron los 3554 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. Además del primer premio, el segundo —125.000 euros por décimo— se vendió íntegramente en Madrid, y el tercero, de 50.000 euros, estuvo muy repartido por el país.

En León, sin embargo, el impacto es singular. Vehículos tocando bocina, jóvenes vestidos con camisetas del club local corriendo hacia la administración premiada y vecinos celebrando incluso sin haber comprado décimo reflejan un sentimiento compartido: la sensación de que, después de un año marcado por el fuego y la pérdida, la suerte ofreció un respiro. “Los incendios se apagan en invierno”, repiten en la zona. Este año, además, también se apagaron con millones.

Agencias Reuters y ANSA y diario El País