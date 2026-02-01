Trump busca un acuerdo con Irán mientras crecen las amenazas de una guerra regional

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que espera llegar a un acuerdo con Irán, luego de que el líder supremo de la república islámica advirtiera que un eventual ataque militar de Washington desencadenaría una guerra regional en Medio Oriente.

“Esperemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no”, afirmó Trump ante periodistas.

Consultado sobre la advertencia del ayatolá Alí Khamenei, Trump respondió con desdén: “Por supuesto que va a decir eso”. El mandatario estadounidense aseguró además que Irán “está hablando seriamente” con Estados Unidos, aunque evitó precisar si había tomado una decisión definitiva sobre el uso de la fuerza.

Reporter: Khamenei said today that a U.S. attack could start a regional war.



Trump: Why wouldn’t he say that, of course he is going to say that.



We have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close.



Hopefully we’ll make a deal.



If we don’t make a deal,… pic.twitter.com/TvBDyRgW8Q — Clash Report (@clashreport) February 1, 2026

Las declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte escalada de tensiones entre ambos países, marcado por la represión de protestas masivas en Irán, amenazas militares cruzadas y un creciente despliegue naval estadounidense en el Golfo Pérsico. La letal respuesta de las autoridades iraníes a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron a fines de diciembre llevó a Trump a amenazar públicamente a Teherán con una intervención militar.

Khamenei, de 86 años, lanzó este domingo su advertencia más directa hasta el momento en sus primeras declaraciones públicas desde mediados de enero. En un discurso pronunciado en Teherán al inicio de las conmemoraciones por la Revolución Islámica de 1979, calificó las protestas como un “golpe de Estado” y sostuvo que cualquier ataque de Estados Unidos provocaría una “guerra regional”. “Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, afirmó, según la agencia Tasnim.

El líder supremo acusó a Washington de buscar apoderarse de los recursos naturales iraníes, como el petróleo y el gas, y llamó a la población a no temer la retórica de Trump. “Los iraníes no deben tener miedo”, dijo, al tiempo que reiteró que su país no busca iniciar un conflicto, pero responderá con dureza ante cualquier agresión. “Si alguien muestra codicia y quiere atacar o acosar, la nación iraní les dará un duro golpe”, advirtió.

Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán UGC

Las advertencias de Khamenei coincidieron con la presencia en la región de una decena de buques de guerra estadounidenses, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegados por orden de Trump tras la represión de las protestas internas. Estados Unidos ya bombardeó instalaciones iraníes en junio pasado durante una guerra de 12 días iniciada por Israel, una intervención que marcó un punto de inflexión en la confrontación y elevó el riesgo de una escalada directa entre Washington y Teherán.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente impulsadas por el colapso de la moneda y el deterioro de las condiciones de vida, pero pronto se transformaron en un desafío político al liderazgo de Khamenei. El gobierno endureció su postura en las últimas semanas, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron decenas de miles de detenciones y miles de muertos, cifras que las autoridades iraníes rechazan y minimizan. En el sistema judicial iraní, los cargos de sedición pueden acarrear la pena de muerte, lo que reavivó el temor a ejecuciones masivas, una de las líneas rojas que Trump ha mencionado como posible detonante de una acción militar.

Ejercicios militares y tensión diplomática

En paralelo, Irán anunció ejercicios militares con fuego real en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Cualquier interrupción del tránsito marítimo en ese paso tendría un impacto inmediato en los precios de la energía y en la economía global. El Comando Central de Estados Unidos advirtió que las maniobras no debían interferir con el tráfico comercial ni poner en riesgo a fuerzas estadounidenses o aliadas.

La tensión también se trasladó al plano diplomático con Europa. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, anunció que Teherán considera ahora a los ejércitos de la Unión Europea como grupos terroristas, en represalia por la decisión del bloque de designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por su papel en la represión interna. La medida, en gran parte simbólica, profundiza el aislamiento internacional de Irán y reduce los márgenes para una mediación europea.

En Washington, el debate interno sobre cómo responder a Irán también se intensificó. Mientras sectores del Partido Republicano y aliados de Israel presionan por una demostración de fuerza que reafirme la disuasión estadounidense, otros funcionarios advierten que una intervención militar podría consolidar al régimen iraní, desactivar las protestas internas y arrastrar a Estados Unidos a un conflicto prolongado en Medio Oriente.

Para Trump, el desafío consiste en mantener la amenaza creíble del uso de la fuerza sin cruzar un umbral que desate una escalada incontrolable, en una región donde múltiples actores armados –desde milicias aliadas de Teherán hasta potencias regionales rivales– podrían verse rápidamente involucrados.

Trump reiteró que prefiere un acuerdo negociado y volvió a poner el foco en el programa nuclear iraní, un tema que regresó al centro de la agenda tras los bombardeos y la guerra de junio. Aunque se negó a confirmar si optará por una nueva acción militar, insistió en que Teherán debe aceptar un acuerdo “satisfactorio” para evitar que obtenga armas nucleares.

Agencias AP y AFP