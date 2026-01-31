Irán advirtió que sus fuerzas están en “alerta máxima” y se prepara para un ejercicio naval en un lugar estratégico

TEHERÁN.- Irán advirtió este sábado a Estados Unidos e Israel de que sus fuerzas están en “alerta máxima” tras el despliegue de buques de guerra norteamericanos en el Golfo.

Al clima de tensión se sumó una grave explosión en un edificio de departamentos de ocho pisos en el puerto iraní de Bandar Abbas, la ciudad que da sobre el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo y gas licuado que se comercia en el mundo.

Los daños provocados por el estallido en un edificio de Bandar Abbas, Iran Amirhosein Khorgooi� - Iranian Students' News Agency�

El estallido, que destruyó completamente dos pisos del edificio, provocó la muerte de una niña de cuatro años, mientras que imágenes de medios locales mostraban presuntamente a un miembro de las fuerzas de seguridad siendo auxiliado por los rescatistas.

La televisión estatal citó a un bombero local que atribuyó la explosión a una fuga de gas. “La causa inicial del accidente (...) es una acumulación de gas que se escapó, lo que provocó una explosión”, declaró Mohamad Amin Lyaghat, jefe de los bomberos locales.

Los medios informaron que al menos 14 personas más resultaron heridas en la explosión, que hizo estallar ventanas y cubrió la calle con escombros.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) negó que los edificios de sus fuerzas navales en la provincia fueran blanco de un ataque, según la agencia de noticias Fars.

El estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y gas licuado del mundo Europa Press� - Europa Press�

Precisamente este domingo Irán tenía previsto iniciar un ejercicio naval en esa angosta entrada del Golfo Pérsico, y Estados Unidos había advertido a Teherán que no pusiera en riesgo a sus buques de guerra o al tráfico comercial en el estrecho.

En las últimas semanas el presidente estadounidense Donald Trump ha oscilado entre la predisposición a dialogar con el régimen de los ayatollahs, y la amenaza de un ataque militar por la represión brutal de una ola de protestas iraníes antirrégimen, que según varias ong ha dejado miles de muertos.

Este sábado Trump volvió a decir: “Irán nos está hablando y veremos si podemos hacer algo; si no, veremos qué pasa”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian HANDOUT� - Iranian Presidency�

En una búsqueda de bajar la tensión, también el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo este sábado que una guerra “no le interesa ni a Irán ni a Estados Unidos”.

“La República Islámica de Irán nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región”, afirmó Pezeshkian durante una llamada con su homólogo egipcio, Abdel Fattah al Sisi, según informó la presidencia iraní.

En la misma línea, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ari Larijani, informó sobre avances en las negociaciones con Estados Unidos. “Contrariamente a la propaganda bélica artificialmente creada en los medios, la creación de un marco de negociación está progresando”, escribió en persa en la red social X.

Mural anti EE.UU. en Teherán ATTA KENARE� - AFP�

Pero el jefe del ejército de Irán, Amir Hatami, adoptó un tono más marcial.

“Si el enemigo comete un error, sin duda pondrá en riesgo su propia seguridad, la seguridad de la región, y la seguridad del régimen sionista”, declaró Hatami, según la agencia oficial de noticias IRNA.

Y agregó que las fuerzas armadas de Irán están “plenamente preparadas” y “en estado de alerta máxima”.

También insistió en que la tecnología nuclear de la república islámica “no se puede eliminar”, en respuesta a las presiones de Trump, que exige a Irán negociar un acuerdo sobre su programa atómico si quiere librarse de un ataque.

Un F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151, despega desde la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72), clase Nimitz, durante sus operaciones de vuelo rutinarias en el Mar Arábigo ZOE SIMPSON� - US NAVY�

Estados Unidos ha enviado a Medio Oriente una fuerza naval de ataque, liderada por el portaviones “USS Abraham Lincoln”.

El despliegue hace temer una confrontación directa con Irán, que ha avisado reiteradamente de que en ese caso responderá disparando misiles a las bases norteamericanas en Medio Oriente, y atacando a sus aliados, en particular Israel.

El viernes, Trump aseveró que Teherán quiere “llegar a un acuerdo” para evitar una intervención militar.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, dijo que su país está dispuesto a negociar sobre su programa atómico “en pie de igualdad”, no bajo amenaza, y matizó que “nunca” accederá a negociar sobre sus capacidades en materia de misiles y defensa.

Estados Unidos, Israel y varias potencias occidentales aseguran que el programa nuclear iraní tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

Washington ya atacó tres plantas nucleares iraníes el 22 de junio, como parte de una guerra de 12 días entre Israel e Irán.

Los ataques israelíes apuntaron por entonces a numerosos objetivos militares, y mataron a altos mandos de las fuerzas iraníes y a científicos del programa atómico.

Agencias AFP y Reuters