Trump da un crucial impulso a la turbulenta transición que atraviesa Siria tras la caída de Al-Assad

BARCELONA.- En un sorprendente giro de la política exterior de Estados Unidos hacia Siria, basada en promover su aislamiento durante más de dos décadas, Donald Trump se reunió el miércoles en Riad con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa.

En el encuentro, que se prolongó durante media hora, también participó en calidad de anfitrión e intermediario el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, así como el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por vía telefónica. La histórica reunión se produjo en el marco de la gira de Trump en el Golfo Pérsico, y apenas unas horas después de anunciar el levantamiento completo del estricto régimen de sanciones estadounidenses que atenazaba a Siria.

La importancia que representa la medida para el país árabe, con un 90% de su población en situación de pobreza según estimaciones de la ONU tras una guerra civil de trece años, se puso de manifiesto el martes por la noche, cuando una muchedumbre se congregó en la Plaza de los Omeyas de Damasco para celebrar la noticia.

El levantamiento de las sanciones occidentales había sido la principal demanda del gobierno interino sirio, así como de la sociedad civil y los activistas en la diáspora después de la súbita caída del régimen del dictador Bashar al-Assad el pasado 8 de diciembre.

El saludo entre Trump y Al-Sharaa Saudi Royal Palace - Saudi Royal Palace

Según ha informado la Casa Blanca, Trump le dijo a Al- Sharaa que tiene “una tremenda oportunidad para hacer algo histórico en su país”. Su mensaje etá en línea con el que transmitió el día anterior en un acto público en Riad. “Hay un nuevo gobierno en Siria que, ojalá, logre estabilizar el país y mantener la paz. Es lo que queremos ver en Siria … Ordenaré el cese de las sanciones”, afirmó el líder estadounidense, dejando atrás una política marcada por una extremada cautela hacia las nuevas autoridades del país levantino.

De hecho, Washington solo había suavizado las prohibiciones en algunos sectores concretos, como el de la exportación de alimentos.

En esta fotografía publicada por el Palacio Real de Arabia Saudita, el presidente Donald Trump, en el centro, mira al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed ben Salman, a la derecha, mientras estrecha la mano del presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, en Riad, Arabia Saudita, el miércoles 14 de mayo de 2025.. (Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP) Saudi Royal Palace - Saudi Royal Palace

Y es que el presidente Al-Sharaa tiene un controvertido pasado, pues fue líder de la rama siria de Al-Qaeda, conocida como Frenta al-Nusra, por lo que ha figurado durante años en la lista de terroristas más buscados por Estados Unidos y la Unión Europea. En 2017, cuando era conocido por su nombre de guerra Al-Golani, refundó su milicia, que pasó a llamarse Hayat Tahrir al-Sham (HTS), y cortó amarras con Al Qaeda. A partir de entonces, HTS empezó un proceso de moderación en el que renunció a cometer ataques en el extranjero, pero sus líderes suscitan todavía una gran desconfianza entre las minorías sirias y en muchas cancillerías occidentales.

En la reintegración de Siria a la comunidad internacional han desempeñado un papel central sus dos principales aliados, Turquía y Arabia Saudita. El propio Trump lo admitió en tono jocoso el martes. “Ay, las cosas que yo hago por el príncipe”, dijo en referencia a Ben Salman tras anunciar el levantamiento de las sanciones.

Foto aérea del Palacio Presidencial sirio en el Monte Qasyoun, Damasco; la zona fue recientemente atacada por Israel OMAR HAJ KADOUR - AFP

Aunque también mantiene sus reticencias, la UE también ha dado pasos para normalizar sus relaciones con el país árabe. La señal más potente fue la recepción que organizó la semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, a su homólogo sirio en el Elíseo.

“La principal razón de la pobreza que padece el país no es la guerra, sino las sanciones de Estados Unidos”, comenta el empresario Emile Abud residente en Damasco. Hasta ahora, las sanciones estadounidenses a todas las instituciones financieras sirias han impedido no solo la llegada de inversiones extranjeras, sino incluso las operaciones de muchas ONG humanitarias internacionales. En el país, no funcionan las tarjetas de crédito, y la diáspora siria incluso se ha enfrentado a grandes dificultades para poder enviar remesas a sus familiares dentro del país.

Junto con la precaria situación económica y la reconstrucción de un país devastado, el otro gran reto del gobierno sirio es gestionar las tensiones entre las diversas comunidades religiosas y étnicas.

La guerra civil, en la que murieron más de 300.000 personas, adoptó tintes sectarios, por lo que muchas heridas continúan abiertas. Algunas víctimas de la represión del régimen de al Asad exigen justicia, y los analistas advierten que sin un proceso de rendición de cuentas transparente de los crímenes de guerra, existe el riesgo de nuevas matanzas en aras de la venganza.

A principios de marzo, estas tensiones ya degeneraron de forma muy grave en la costa septentrional, una región poblada mayoritariamente por alauitas, la confesión a la que pertenece el clan de los Assad. En una semana marcada por actos de violencia extrema, más de un millar de personas, la mayoría civiles alauitas, murieron asesinadas a manos de grupos islamistas vinculados al gobierno que actuaron en respuesta a varias emboscadas contra las fuerzas de seguridad perpetradas por grupúsculos armados pro-Assad.

La semana pasada tuvieron lugar nuevos incidentes sectarios, si bien esta vez afectaron a la comunidad drusa, una confesión escindida del islam hace varios siglos. En los incidentes violentos, desencadenados por una grabación falsa atribuida a un clérigo druso en la que insultaba al profeta Mahoma, murieron más de un centenar de personas. Uno de los principales puntos de tensión ha sido que las milicias drusas desconfían del gobierno de Damasco y rechazan entregar sus armas al Ministerio del Interior.

A este complejo panorama, se suma la actitud hostil del gobierno israelí. Desde la caída de Al-Assad, el Ejército israelí ya ha llevado a cabo más de 750 bombardeos aéreos en Siria, la mayoría contra recintos militares. El Ejecutivo de Netanyahu parece interesado en promover la división sectaria del país, y sacó tajada de las recientes tensiones entre Damasco y los drusos para autoproclamarse como el defensor de esta comunidad.

Durante su visita a París, Al-Sharaa reveló que se han producido negociaciones indirectas con Israel, que aprovechó la situación de caos tras la caída de Al- Assad para ampliar su ocupación ilegal de los Altos del Golán sirios.