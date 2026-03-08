Trump dijo que el próximo líder de Irán “no durará mucho” sin su aprobación

WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” a menos que cuente con el respaldo de Washington.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho”, declaró el mandatario en diálogo con ABC News.

Tras las declaraciones de Trump, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió tajante. “No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, declaró en el programa “Meet the Press” de la NBC.

Trump hizo estas declaraciones luego de que el país persa designara al sucesor del ayatollah Ali Khamenei, aunque aún sin revelar su nombre.

El exlíder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei. Sha Dati� - XinHua�

Según informaron medios estatales, el órgano clerical ya votó y pronto se anunciaría su nombre.

“El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, fue designado”, declaró Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en la Asamblea según la agencia de noticias Isna.

En la última semana circularon varios nombres como posibles candidatos al puesto, incluido el de su hijo, Mojtaba Khamenei, considerado una de las personalidades más influyentes. También se había incluido el nombre de Hasan Khomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatollah Ruhollah Khomeini.

Hace unos días, el presidente Donald Trump había calificado a Mojtaba, de una elección “inaceptable” y sugirió que debería tener voz en la elección del próximo Líder Supremo de Irán. En sintonía, Israel anunció que el nuevo guía supremo sería “un objetivo”.

Ataque a un depósito de petróleo en Teherán

En una nueva escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, fuerzas conjuntas de Estados Unidos e Israel ejecutaron un bombardeo contra una de las principales refinerías de petróleo en Teherán. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación representa “un paso adicional para desarticular la infraestructura militar del régimen iraní”.

Por su parte, los medios estatales de Irán confirmaron el impacto en la instalación —ubicada al sur de la capital—, marcando la primera incursión directa contra activos estratégicos de la industria petrolera de la República Islámica.

Nuevo ola de ataques impacta en Teherán

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, en una jornada marcada por diversos ataques en la capital iraní, entre ellos, contra la infraestructura militar del Aeropuerto de Mehrabad.

Durante el día, Israel anunció que desde el inicio de la guerra, el pasado sábado, ya lanzó unos 3400 ataques contra posiciones en Irán. El portavoz militar, general de brigada Effie Defrin, informó que desde el inicio de las hostilidades el pasado sábado, Israel ha lanzado cerca de 7.500 municiones en unos 3.400 ataques contra posiciones en territorio iraní.