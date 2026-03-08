Reportan una “lluvia negra” sobre Teherán tras el ataque a depósitos petroleros

TEHERÁN (ANSA).- “Se puede ver que la lluvia, el agua de lluvia, es realmente negra, aparentemente saturada de petróleo”, informó un corresponsal de CNN desde Teherán, en donde este domingo los habitantes comenzaron a reportar un extraño fenómeno conocido como “lluvia ácida”.

La lluvia ácida que cae sobre Teherán. ATTA KENARE� - AFP�

“Esto es lo que está sucediendo esta mañana, este tipo de lluvia cargada de petróleo que estamos experimentando sobre la capital iraní, después de los ataques”, que tuvieron como blanco específico la refinería de Shahran en Teherán, que algunos videos mostraban envuelta en humo y llamas. Un residente local añadió: “Vi la explosión en la noche; iluminó el cielo, algo que nunca había visto: parecía el fin del mundo, o el comienzo de lo que me recuerda al infierno”.

La Media Luna Roja Iraní advirtió a los residentes de Teherán sobre el riesgo de liberación de compuestos tóxicos a la atmósfera tras la explosión de depósitos de petróleo durante los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

Thick black clouds and oil‑saturated rain are shrouding Iran's capital this morning after major airstrikes hit refineries and storage sites south and west of the city. CNN's Fred Pleitgen reports. pic.twitter.com/SEHPM1wu1m — CNN (@CNN) March 8, 2026

“Podría producirse una peligrosa lluvia ácida”, parte de la cual ya comenzó a empapar la capital. El Departamento de Defensa Civil, en tanto, instó a los residentes a permanecer en sus hogares, mientras una enorme nube de humo se elevó sobre Teherán esta mañana, oscureciendo el cielo, seguida de la lluvia oscura sobre la capital.

Los ataques sobre Teherán

La caída de lluvia ácida se debe a una nueva escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, en donde se reportó un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a una importante refinería de petróleo en Teherán durante la madrugada. “Este es un ataque significativo que constituye un paso adicional para profundizar el daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní”, señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Nuevo ola de ataques impacta en Teherán

Los medios estatales iraníes confirmaron este sábado el ataque a la instalación —ubicada en el sur de la capital—, en lo que sería la primera embestida contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.

“Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista”, confirmó asimismo la agencia oficial de noticias IRNA. El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo.

Así fue el ataque de Israel a Irán a una refinería de petroleo

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, en una jornada marcada por diversos ataques en la capital iraní, entre ellos, contra la infraestructura militar del Aeropuerto de Mehrabad.

Durante el día, Israel anunció que desde el inicio de la guerra, el pasado sábado, ya lanzó unos 3400 ataques contra posiciones en Irán. El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.