Estados Unidos e Israel bombardearon un importante depósito de petróleo en Teherán: las impactantes imágenes

En una nueva escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, se reportó un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a una importante refinería de petróleo en Teherán, en una jornada de máxima tensión.

“Este es un ataque significativo que constituye un paso adicional para profundizar el daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní”, señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En tanto, los medios estatales iraníes confirmaron este sábado el ataque a la instalación -ubicada en el sur de la capital-, en lo que sería la primera embestida contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.

“Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista”, confirmó asimismo la agencia oficial de noticias IRNA. El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo.

Así fue el ataque de Israel a Irán a una refinería de petroleo

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, en una jornada marcada por diversos ataques en la capital iraní, entre ellos, contra la infraestructura militar del Aeropuerto de Mehrabad.

Durante el día, Israel anunció que desde el inicio de la guerra, el pasado sábado, ya lanzó unos 3.400 ataques contra posiciones en Irán. El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7.500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.

Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva “ola de ataques” en la capital iraní. Benjamin Netanyahu, advirtió que sus fuerzas armadas seguirán golpeando a Irán con “toda su fuerza” para “erradicar el régimen” en aquel país, de acuerdo con un plan “metódico”. Además aseguró que Israel tiene el control “casi total” del espacio aéreo de Teherán, donde este sábado se reportaron diversos ataques.

Nuevo ola de ataques impacta en Teherán

“En cuanto a la continuación de las operaciones, tenemos un plan metódico, con muchas sorpresas, para erradicar el régimen y permitir el cambio. Tenemos muchos otros objetivos que no detallaré aquí“, señaló Netanyahu, en un breve discurso transmitido por la televisión israelí

“Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos obtenido el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, afirmó luego.

Gif - Nuevo ola de ataques impacta en Teherán

