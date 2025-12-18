Trump firmó una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa en los Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto que recomienda reclasificar a la marihuana como una droga menos peligrosa. Con reacciones mixtas dentro de su propio partido, la medida no despenaliza el uso recreativo a nivel nacional, pero sí podría flexibilizar las regulaciones federales sobre la droga y reducir la carga fiscal en el sector.

La reclasificación simbolizaría uno de los cambios federales más importantes en la política de drogas del país en décadas y abriría las puertas a nuevas vías para la investigación médica. El impacto podría cambiar la industria del cannabis.

Esta medida federal se acercaría más al accionar de muchos estados, que legalizaron el uso recreativo de la marihuana para adultos o la permitieron con fines médicos. Históricamente, las leyes federales siempre fueron más estrictas, permitiendo los enjuiciamientos federales para quienes la usen.

Una planta de marihuana medicinal crece en CRC el 23 de julio de 2024, en el condado de Pike, Alabama Kim Chandler - AP

El cambio instruye al fiscal general a que avance rápidamente en la reclasificación, que sacaría a la marihuana como una droga de Lista I. Según la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos, en esta lista se encuentran drogas que tienen un alto potencial de abuso y ninguna aplicación médica aceptada, como la heroína, el éxtasis y el LSD. La medida de Trump la convertiría en una droga de Lista III, que corresponde a drogas como la ketamina, la testosterona y los analgésicos comunes.

Trump no tuvo el apoyo total del partido republicano para tomar la decisión. Algunos integrantes del partido se manifestaron en contra de cualquier cambio e instaron a Trump a que mantenga los estándares actuales. Su situación es diferente a la de Joe Biden, quien tuvo el respaldo de los demócratas cuando el Departamento de Justicia propuso reclasificar la marihuana como una sustancia de la Lista III.

Sin embargo, el proceso es largo y arduo. La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se encontraba en proceso de revisión cuando Trump asumió como presidente en enero. Esta orden de Trump podría acelerar el proceso, pero no se sabe realmente cuánto podría demorar. “Tenemos gente rogándome que haga esto, gente que sufre un gran dolor desde hace décadas”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Agentes de la DEA Associated Press

Antes de que el mandatario norteamericano firmara la orden, pero cuando ya se sabía que lo estaba considerando, las acciones de varias empresas relacionadas con el cannabis subieron. Entre ellas se encuentran Cronos Group, SNDL, Aurora Cannabis, Tilray Brands, Canopy Growth, Organigram Global y Trulieve Cannabis.

Con la reclasificación, los impuestos del sector podrían reducirse y se desbloquearían miles de millones en fondos para la investigación. También se abrirían puertas cerradas durante mucho tiempo para bancos e inversores.

Con información de AP y Reuters