Trump invita a Delcy Rodríguez a Washington en medio de graves denuncias sobre “centros clandestinos de detención” en Venezuela

WASHINGTON.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene información de que en Venezuela siguen operando “centros de detención clandestinos”, a pesar de la liberación de presos políticos en medio de las negociaciones entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el mandatario norteamericano, Donald Trump, denunció este miércoles la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees.

“La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva” declaró la relatora ante el Consejo Permanente de la OEA.

A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de Delcy Rodríguez -a cargo de la presidencia desde la captura de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos-, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.

Trump trabaja en cooperación con Delcy Rodríguez MANDEL NGAN� - AFP�

La relatora indicó que, según pudo saber el organismo con sede en Washington, hasta el 19 de enero habían salido de prisión 143 detenidos políticos de un total de alrededor de mil, según recuentos de distintos organismos de derechos humanos.

Este miércoles, en tanto, se confirmó la liberación de Marino Antonio Mendoza, venezolano y exempleado de la Embajada de Argentina en Caracas, quien había sido detenido por el régimen en diciembre de 2024, mientras llevaba insumos a los dirigentes opositores que estaban refugiados en ese establecimiento.

El Helicoide, sede del servicio de inteligencia y centro de detención de Venezuela, denunciado a nivel global Ariana Cubillos� - AP�

“La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos”, añadió la relatora del organismo autónomo.

El Consejo Permanente de la OEA pidió el informe a la CIDH, órgano autónomo, ante el giro en el país sudamericano tras la intervención de Estados Unidos a comienzos de este mes.

La presión estadounidense tras la llegada al poder de Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta antes de asumir el cargo, llevó al gobierno a acordar -bajo presión de Estados Unidos- esa liberación de presos, que familiares y grupos de defensa de derechos humanos en el país denuncian como demasiado lenta.

Reunión en EE.UU.

Mientras tanto, la Casa Blanca confirmó este miércoles que Trump invitará a Rodríguez a Washington aunque la visita no tiene fecha. “Nada ha sido agendado”, indicó la presidencia norteamericana.

De confirmarse, la exvicepresidenta de Maduro será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura de Maduro, mientras parte de su entorno sigue en el poder.

Trump dijo este miércoles en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy inteligente”, en referencia a Rodríguez.

"Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años. Todas las grandes compañías petroleras se unirán a nosotros. Es asombroso. Es hermoso verlo."

“Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”. El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como “estupenda” y había asegurado que con ella “todo anda muy bien”.

Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición. Dijo el martes que quería “involucrar” a la Nobel de la Paz María Corina Machado en la transición en el país, aunque sin dar precisiones.

Por su parte, Machado, que le regaló a Trump su medalla del Nobel de la Paz, pidió que el mandatario estadounidense presione a Caracas para liberar a todos los prisioneros. “No es posible hablar de transición con represión”, dijo en Washington.

“Condiciones deplorables”

Este miércoles, el Consejo Permanente de la OEA debatió a pedido de la misión argentina la situación de los presos políticos del régimen chavista.

En su discurso durante la sesión, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, calificó como “un primer paso en la dirección correcta” las excarcelaciones por parte del régimen y reiteró el reclamo para que sean liberados el gendarme argentino Nahuel Gallo y el resto de los presos políticos “detenidos arbitraria e ilegalmente”.

“La Comisión ha recibido de manera constante información sobre condiciones de detención deplorables, prácticas de tortura y malos tratos a las que son sometidas personas privadas de libertad por razones políticas”, añadió por su parte Edgar Stuardo Ralón, relator de la Comisión sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura.

Desde 2014, han existido más de 18.739 detenciones políticas arbitrarias en Venezuela, añadió el relator.

