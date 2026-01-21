Liberaron en Venezuela a Marino Mendoza, el chofer de la Embajada argentina en Venezuela

CARACAS.- La dirigente y activista venezolana Elisa Trotta confirmó este miércoles la liberación en Venezuela de Marino Antonio Mendoza Fuentes, un exempleado de la Embajada de Argentina en Caracas, tras permanecer 13 meses en cautiverio en el Helicoide, apuntado por organismos de derechos humanos como un centro de torturas del chavismo.

Mendoza fue detenido en diciembre de 2024 por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro mientras llevaba insumos a los dirigentes opositores cercanos a María Corina Machado que estaban refugiados en la embajada argentina.

Informamos que Marino Antonio Mendoza, venezolano y trabajador de la Embajada de Argentina en Caracas, fue excarcelado.



Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio.



Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de… pic.twitter.com/oMdEL3bkVk — Elisa Trotta (@EliTrotta) January 21, 2026

“Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de TODOS los presos políticos de la dictadura chavista", escribió en X Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia.

Marino, de 39 años, desempeñó funciones como chofer para la representación diplomática argentina en la capital venezolana durante casi siete años. Fue uno de los pocos empleados que mantuvo sus tareas tras la expulsión de los diplomáticos argentinos por la ruptura de las relaciones diplomáticas en agosto de 2024.

Comunicado de la Cancillería Argentina



La Cancillería Argentina condena con la máxima firmeza la detención arbitraria e injustificada de un empleado local de la representación diplomática argentina en la República Bolivariana de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.… pic.twitter.com/phNNaNJsrI — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) December 13, 2024

El 12 de diciembre de ese año, una comisión de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudió a su hogar. Allí, los oficiales le pidieron sus documentos y lo detuvieron.

La justicia del régimen imputó al trabajador cinco delitos, bajo etiquetas de traición a la patria y terrorismo. Estas acusaciones surgieron mientras él cumplía con el traslado de insumos para los opositores asilados en la residencia oficial. Pasó por más de un centro de reclusión: estuvo en una sede policial en Maripérez, en los calabozos de la PNB en Boleíta y la cárcel de Yare III, hasta su ingreso al Helicoide el 30 de diciembre de 2024.