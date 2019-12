El presidente de EE.UU. participa de la cumbre por los 70 años de la OTAN Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019 • 08:15

LONDRES.- El presidente norteamericano, Donald Trump, llegó ayer a Londres para participar en una cumbre de la OTAN mientras en su país avanza la investigación para abrir un juicio político en su contra por supuestamente presionar a su par de Ucrania para que lo ayude en su campaña para la reelección.

El republicano aterrizó en el aeropuerto londinense de Stansted por la noche para participar hoy y mañana en un encuentro internacional por los 70 años de la Alianza Atlántica. Fiel a su estilo, en el vuelo se jactó de haber convencido a sus aliados europeos de que aumenten su gasto de defensa. "Desde que asumí el cargo, el número de aliados de la OTAN que cumplen con sus obligaciones es más del DOBLE", tuiteó en el aire.

En el pasado Trump criticó a la OTAN porque considera que Estados Unidos contribuye demasiado y los demás países demasiado poco.

Con Johnson

El mandatario, defensor del primer ministro británico, Boris Johnson, dijo hoy que lo considera una persona "muy capaz" pero indicó que prefiere "quedarse al margen" de las elecciones para no "complicar" la situación política interna en Gran Bretaña. "Creo que Boris es muy capaz y que hará un buen trabajo".

"Van a ser unas elecciones muy importantes para este gran país, pero no tengo nada que decir", declaró el estadounidense sobre las legislativas anticipadas del 12 de diciembre, en las que el Partido Conservador de Johnson encabeza los sondeos, y recordó que es un "admirador del Brexit", uno de los grandes objetivos que Johnson se marcó a su llegada a Downing Street.

El presidente de EE.UU. participa de la cumbre por los 70 años de la OTAN Fuente: Reuters

Se espera que en el marco de esta cumbre Trump y Johnson protagonicen un mano a mano. "Me reuniré con él, sí", dijo el republicano ante la prensa. Pero de momento no hay encuentro bilateral previsto entre los dos hombres y Johnson insinuó que no apreciaría intromisiones por parte de su invitado. "Cuando hay amigos y aliados cercanos como Estados Unidos y el Reino Unido, lo mejor es que ninguna de las partes se inmiscuya en la campaña electoral del otro", dijo el viernes.

Contra Macron

El presidente estadounidense calificó hoy de "insultantes" las críticas de su par francés, Emmanuel Macron, a la OTAN, a horas del inicio de la cumbre. "Pienso que fue muy insultante (...) una declaración muy, muy desagradable para los otros 28 países", dijo a la prensa durante un encuentro con el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Macron dijo horas atrás que la OTAN está en "muerte cerebral" y descolocó a los aliados. "La OTAN sirve a un gran propósito", aseguró Trump, quien entiende que "nadie necesita más la OTAN que Francia".

La reunión entre ambos, que tendrá lugar hoy, estará marcada por esta frase del francés y también por la amenaza de Washington de imponer aranceles de hasta el 100% a bienes galos en represalia a una tasa digital que considera discriminatoria hacia las empresas estadounidenses.

La agenda

Aparte de reunirse con la OTAN, Trump esta noche participará de una cena organizada en Downing Street, sede del gobierno británico.

Además será recibido con una recepción por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. Allí la monarca estará acompañada por el príncipe de Gales, Carlos, y su esposa Camila y otros miembros de la familia real como Kate Middleton, la esposa del príncipe William.

En la lista de invitados no figuran sin embargo el príncipe Henry y Meghan, enzarzados en una batalla judicial contra varios diarios a los que acusan de violar su vida privada. Tampoco estará el príncipe Andrés, que tuvo que dimitir de sus funciones oficiales tras el escándalo por su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de violación a menores y que fue hallado muerto en la cárcel en agosto.

Asimismo el presidente estadounidense tiene prevista rueda de prensa el miércoles, al término de la cumbre.

Como ya ocurrió hace seis meses, cuando el estadounidense realizó una controvertida visita de Estado de tres días a Reino Unido marcada por sus insultos al alcalde de Londres y sus comentarios sobre el Brexit, hoy habrá protestas contra su presencia.

No se prevé sin embargo que sean tan masivas como las de junio de 2018, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles para tildarlo de "misógino, homófobo, xenófobo" durante su primera visita al país.

El presidente de EE.UU. participa de la cumbre por los 70 años de la OTAN Fuente: Reuters

Agencias AFP, AP y DPA