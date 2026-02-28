Donald Trump confirmó que Estados Unidos comenzó “importantes operaciones militares” en Irán: “Serán borrados”

Donald Trump confirmó que Estados Unidos comenzó “importantes operaciones militares” en Irán y afirmó que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. En un video difundido en redes sociales, el presidente estadounidense advirtió al régimen iraní: “Serán borrados”. Además, sostuvo que la ofensiva busca “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.

El anuncio se produjo en el marco de un ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Según la prensa iraní, se registraron explosiones en distintos puntos del país y columnas de humo en Teherán. Uno de los primeros impactos ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei. No se confirmó si el dirigente, de 86 años, se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Donald Trump grabó un video en el que dio detalles de la operación en Irán

El presidente sostuvo además que “durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘Muerte a Estados Unidos’ en una campaña de sangre interminable”. En ese marco, en un tramo del video dirigido a la población iraní, afirmó: “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno: será suyo. Esta será probablemente tu única oportunidad durante generaciones”.

El ataque se dio en el marco una tensión creciente por el programa nuclear de iraní ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP/IRANIAN SUPREME LEADER OFFIC�

Trump también lanzó una advertencia a las fuerzas de seguridad iraníes. “A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo que esta noche deben deponer las armas y tendrán inmunidad completa o, como alternativa, enfrentarse a una muerte segura”, declaró.

El operativo se produce en un contexto de tensión creciente por el programa nuclear iraní. La Casa Blanca buscaba un acuerdo que restringiera ese desarrollo, mientras Teherán sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y rechaza incluir en la negociación su programa de misiles de largo alcance o el respaldo a grupos armados como Hamas y Hezbollah.

Tras los ataques, tanto Israel como Irán cerraron sus espacios aéreos Agencia AP - AP�

Tras los ataques, en Israel se escucharon sirenas y el ejército informó que emitió una “alerta proactiva para preparar al público para la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel”. El espacio aéreo fue cerrado y varios hospitales activaron protocolos de emergencia, con traslado de pacientes y cirugías a instalaciones subterráneas.

En Irán también se dispuso el cierre del espacio aéreo y se interrumpieron los servicios de telefonía móvil mientras nuevas explosiones resonaban en Teherán. Hasta el momento no se reportaron víctimas, aunque Irán había advertido previamente que el personal militar estadounidense y sus bases en la región serían objetivos de cualquier represalia.

Con información de AP.