El duro testimonio de una sobreviviente del choque de trenes en España: su hermana embarazada quedó en estado crítico y no encuentra a su perro

El brutal accidente entre dos trenes de alta velocidad en Andalucía, España, dejó un saldo de al menos 40 muertos y 152 heridos, entre ellos, Ana García Aranda, una mujer de 26 años que viajaba con su hermana embarazada -quien terminó hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)-, su cuñado y su perro. Tras el impactante episodio, la joven generó conmoción en redes sociales al contar su historia sobre el choque y al iniciar una desesperada búsqueda por Boro, el canino, quien está desaparecido.

“Viajaba en el Iryo de Málaga a Madrid. Iba en el vagón 7, que descarriló. Se quedó a medio camino de volcar entero. Yo tuve suerte, pero mi hermana no y está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Yo pensé: ‘Hasta aquí’. Me giré, miré a mi hermana como diciéndole ‘adiós’ y se apagó todo. Solo chillidos. Intenté ir hacia ella y me dijeron que estaba pisando a una niña, entonces no pude acceder. Había muchos cachos de tren en medio", relató García Aranda en diálogo con El Programa de Ana Rosa.

En tanto, continuó: “Me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana del otro lado inconsciente, embarazada. Empecé a gritarle a todo el mundo que estaba embarazada, entonces cuando llegaron los bomberos fueron por ella y la sacaron. No sé nada más, solo que está en la UCI. Ahora mismo no sabemos ningún pronóstico. Es como una película de terror”.

Las lágrimas de Ana, pasajera de Iryo: "Mire a mi hermana embarazada como diciéndola adiós" pic.twitter.com/AyfKFHEgoo — EL MUNDO (@elmundoes) January 19, 2026

A su vez, García Aranda conversó con el medio español EL MUNDO a través del celular de su madre, ya que el suyo lo perdió en el accidente, y contó que su hermana, Raquel, de 32 años, se habría golpeado intentando proteger al perro. "Si no puedo hacer nada por ella, al menos que pueda encontrar a Boro“, remarcó.

“En realidad no tiene raza, es un chucho“, dijo sobre Boro, que parece una mezcla de schnauzer y perro de agua, y dio indicaciones físicas. Es de tamaño mediano, color marrón y tiene pelo blanco en el pecho. Además lleva un collar con una placa azul para que pueda ser identificado; “Tiene muchísimo miedo. Si alguien lo ve y se acerca a él, que lo haga muy lentamente, porque es probable que escape. No suele acercarse a las personas”.

Su hermana se encuentra en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, en estado crítico. Ambas son malagueñas pero trabajan en Madrid: Ana es profesora en un colegio de la sierra y Raquel es abogada. Habían ido a pasar el fin de semana con la familia a su ciudad natal porque su abuela no se encontraba bien. “Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo. Después se echó a correr pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana”, contó.

Boro, el perro de Ana (EL MUNDO)

En cuanto al accidente, la joven retrató: ”El tren empezó a ir muy rápido, a moverse mucho y a inclinarse y chirriar. Creo que se quedó a medio camino de volcar y de pronto todo se puso a oscuras. Había chillidos, sangre y cosas muy desagradables de ver. Los trozos del tren se quedaron en medio de nosotros. Creo que mi hermana se dio un golpe en la cara tratando de proteger a Boro. Perdió la consciencia. Yo no podía acceder a ella porque había cosas encima, estaba atrapada en el tren. Su novio está ileso. A mí me sacaron por la ventana y ya fuera, desde la ventana, la veía".

De momento, los investigadores continúan analizando los motivos del descarrilamiento y no existen actualizaciones sobre qué lo pudo haber provocado. Sin embargo, una junta rota en los rieles podría ser clave para explicar el siniestro: según una fuente con conocimiento directo de las pesquisas iniciales, la falla fue detectada en la unión entre secciones del raíl, un elemento conocido como placa de unión, que presentaba desgaste previo y habría generado un hueco que se fue ampliando con el paso continuo de trenes.

Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, realizó una conferencia de prensa, en la que aseguró que “va a dar con la verdad” para obtener una respuesta “transparente y clara”, y decretó tres días de luto nacional hasta el jueves a la medianoche. En tanto, a través de sus redes sociales, indicó el domingo que se encontraba “muy pendiente” del accidente ocurrido en Adamuz.