Trump extiende al 6 de abril el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que postergará el plazo dado a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y que, al menos por el momento, suspenderá los bombardeos contra instalaciones energéticas del país.

La decisión, comunicada a través de su red social Truth Social, introduce una pausa en la escalada militar y abre una nueva ventana para la diplomacia en medio de un conflicto que ya sacude los mercados globales y las rutas energéticas.

“De acuerdo con una solicitud del gobierno iraní, esta declaración sirve para informar que estoy pausando el período de destrucción de plantas energéticas por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 20 (hora del Este)”, señaló Trump.

El mandatario agregó que las conversaciones continúan y buscó desmentir versiones sobre un eventual estancamiento. “Las negociaciones siguen en curso y, pese a afirmaciones erróneas de los medios y otros actores, van muy bien”, afirmó.

Horas antes, el presidente negó durante su primera reunión de gabinete desde el inicio de la ofensiva conjunta con Israel estar “desesperado” por alcanzar un acuerdo y combinó amenazas con gestos de apertura diplomática.

“Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por lograr un acuerdo. Es todo lo contrario. No me importa”, dijo Trump ante los periodistas. Al mismo tiempo, insistió en que Irán está debilitado y “rogando” por una salida negociada, pese a las reiteradas negativas de Teherán.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca JIM WATSON - AFP

“Quieren lograr un acuerdo porque han quedado hechos mierda”, afirmó, al tiempo que aseguró que la campaña militar avanza con rapidez. “Calculamos que nos tomaría entre cuatro y seis semanas cumplir nuestra misión. A los 26 días, estamos extremadamente avanzados”, sostuvo.

En la misma reunión, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff confirmó que Washington envió a Irán una propuesta de 15 puntos a través de Pakistán, que actúa como mediador. Según el funcionario, hay “fuertes indicios” de que Teherán podría estar dispuesto a negociar si percibe que no tiene mejores alternativas.

“Veremos adónde conducen las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión, sin buenas alternativas para ellos, salvo más muerte y destrucción”, afirmó Witkoff.

President Trump on negotiations with Iran: “I mean, the problem with the issue of the Hormuz Straits is this: We've decimated them as a military. No air force, no navy, very few rockets left. We blew up so many. Hard to manufacture them. Same thing with drones. The leadership is… pic.twitter.com/xlanOyTM8L — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó ese mensaje con una advertencia: “Rezamos por un acuerdo y damos la bienvenida a un acuerdo. Pero mientras tanto, el Departamento de Guerra seguirá negociando con bombas”.

Pese a esas señales, desde Teherán han descartado hasta el momento que exista una negociación directa. Un alto funcionario iraní calificó la propuesta estadounidense como “unilateral e injusta”, aunque admitió que la vía diplomática sigue abierta. Irán exige garantías contra futuros ataques, compensaciones económicas y el reconocimiento de su control sobre el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la pausa anunciada más tarde por el presidente implica, en los hechos, un alivio temporal en uno de los frentes más sensibles del conflicto: la infraestructura energética iraní, blanco central de la presión militar estadounidense en las últimas semanas.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, permanece parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra, lo que generó fuertes tensiones en los mercados y un aumento de los precios de la energía. La reapertura de esa vía marítima es una de las principales exigencias de Washington para avanzar hacia un eventual acuerdo.

En ese contexto, la decisión de Trump sugiere un intento de mantener el equilibrio entre presión militar y negociación. Los próximos diez días aparecen así como un período clave para definir si el conflicto abre paso a una salida diplomática o deriva en una nueva escalada.

Agencias AFP y AP