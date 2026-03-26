Reabastecimiento en pleno vuelo y bombas láser: así es el primer caza supersónico fabricado en Brasil

RÍO DE JANEIRO.– El primer caza supersónico producido en Brasil, el F–39 Gripen, fue presentado este miércoles en la planta de Embraer en Gavião Peixoto, en el estado de San Pablo, en una ceremonia con la presencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del vicepresidente, Geraldo Alckmin. Desarrollada en asociación con la empresa sueca Saab, la aeronave marca la entrada de Brasil en el selecto grupo de países capaces de fabricar aviones de combate supersónicos.

Además, Saab, socia de Embraer en la fabricación de los cazas, ya prevé que Brasil puede convertirse en un centro para las exportaciones del Gripen.

Lula en la ceremonia de presentación del primer avión caza supersónico fabricado en Brasil, en el estado de San Pablo, Brasil, el 25 de marzo de 2026 [e]Planalto Palace - XinHua

Ensamblado en el país a partir de un acuerdo de transferencia de tecnología firmado en 2014 –que prevé la adquisición de 36 aeronaves por cerca de 4000 millones de dólares–, el programa Gripen implica la modernización de la flota de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y ya movilizó a unos 300 ingenieros brasileños capacitados en Suecia. En total, al menos 15 cazas deberán ser producidos en territorio nacional, mientras que 11 unidades ya fueron entregados con fabricación en el exterior.

Hito histórico

Durante la ceremonia, el presidente de Embraer, Francisco Gomes Neto, destacó el carácter estratégico del proyecto.

“La fabricación del Gripen es un hito histórico en la exitosa asociación entre Embraer y Saab, fortaleciendo la capacidad técnica de Brasil y abriendo nuevas oportunidades de exportación del Gripen, como hacia Colombia, así como del KC–390, en mercados exigentes”, afirmó el empresario.

Por su parte, el CEO de Saab, Bengt Micael Johansson, resaltó la novedad de la producción fuera de Suecia: “Este movimiento coloca a Brasil en un grupo selecto de naciones capaces de producir aviones de combate, demostrando la fuerza y madurez de la industria brasileña. Estos compromisos se han cumplido plenamente y es la primera vez desde 1937 que estos aviones se fabrican fuera de Suecia”.

Lula a bordo de un avión durante la ceremonia de presentación del primer avión caza supersónico fabricado en Brasil, en el estado de San Pablo, Brasil, el 25 de marzo de 2026 [e]Planalto Palace - XinHua

Con una velocidad de hasta 2400 km/h –aproximadamente el doble de la del sonido–, el Gripen puede permanecer en el aire hasta dos horas y media y realizar reabastecimiento en vuelo, ampliando significativamente su alcance operativo. En pruebas recientes, la aeronave fue reabastecida por el carguero KC–390, también de Embraer, consolidando una capacidad estratégica inédita en el país vecino.

Además del rendimiento, el caza incorpora sistemas avanzados de combate y armamento de última generación. Entre ellos se encuentra el misil Meteor, considerado uno de los más letales del mundo, ya probado por la FAB en lanzamientos reales. La aeronave también realizó, por primera vez en Brasil, disparos aéreos con cañón y ensayos con bombas guiadas por láser, ampliando su capacidad ofensiva contra objetivos terrestres.

F-39 Gripen. Fuente: X

La consolidación operativa del Gripen se produjo tras una serie de hitos recientes, como la certificación del reabastecimiento en vuelo durante la Operación Samaúma, el lanzamiento real del Meteor en el Ejercicio BVR–X y la validación del uso de armamento en territorio nacional. Estos avances sitúan a la FAB en un nuevo nivel de preparación y poder disuasorio.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, calificó el programa como el mayor acuerdo de cooperación en la historia de la FAB, con un potencial impacto positivo en la balanza comercial. Por su parte, Alckmin destacó el papel de la industria de defensa en la innovación y recordó que el BNDES cuenta con 108.000 millones de reales en líneas de financiamiento para empresas del sector.

Lula saluda a bordo de un avión durante la ceremonia de presentación del primer avión caza supersónico fabricado en Brasil, en el estado de San Pablo, Brasil, el 25 de marzo de 2026 [e]Planalto Palace - XinHua

La producción del Gripen en Brasil se realiza en tres etapas –ensamblaje estructural, ensamblaje final y preparación para vuelo– e involucra a unos 200 profesionales, además de una cadena industrial que incluye empresas nacionales y extranjeras. Con más de 22.500 componentes, la aeronave reemplaza a los antiguos cazas F–5 y participa en misiones de defensa aérea, reconocimiento y ataque.

Considerado uno de los proyectos más avanzados de la Base Industrial de Defensa brasileña, el Gripen consolida la transferencia de tecnología, amplía la autonomía estratégica del país y posiciona a Brasil entre los pocos en el mundo con dominio sobre la producción de cazas de alta tecnología.