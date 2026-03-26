Irán permite el paso de barcos españoles por Ormuz tras la postura de Sánchez

MADRID.– La embajada de Irán en Madrid reconoció este jueves el compromiso “con el derecho internacional” del gobierno de Pedro Sánchez, que rechazó la ofensiva bélica de Estados Unidos e Israel, y decidió permitir a los barcos de bandera española el cruce del estratégico estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico.

“Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid”, publicó la representación diplomática en su cuenta de X, en un mensaje que lleva la etiqueta #EstrechoDeOrmuz y un gráfico de la zona.

🔴ÚLTIMA HORA: Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid.#EstrechoDeOrmuz pic.twitter.com/WZjwCPB7CK — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) March 26, 2026

España cuenta con una flota mercante relativamente pequeña, pero fue uno de los primeros países en condenar los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, denunciando la guerra como imprudente e ilegal.

Esta semana Sánchez describió el escenario actual en Medio Oriente como algo “mucho peor” que la invasión de Irak de 2003 y advirtió sobre un impacto global más amplio y profundo que el de aquel conflicto, que ya había provocado una crisis internacional de gran escala.

En ese contexto, el presidente la describió como “el mayor desastre geopolítico desde la guerra de Vietnam”.

El anuncio de la embajada iraní se produce en un escenario de fuerte crisis internacional por el cierre de ese cruce estratégico por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Por el estrecho de Ormuz circulaba normalmente el 20 % del petróleo del mundo captura

Desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero, Teherán mantiene un bloqueo parcial del estrecho. Y el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, afirmó el 12 de marzo que ese canal de navegación “debe permanecer cerrado”. Las autoridades aplican lo que denominan un “cierre inteligente”, que solo permite el paso de buques autorizados.

La plena reapertura de ese estrecho y la libre circulación garantizada por una fuerza internacional es una de las condiciones que Estados Unidos estableció para un cese del fuego. Por su parte la república islámica reclama el “pleno ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho”.

Rechazo a la guerra

Poco después del anuncio sobre la reapertura del estrecho para España, la embajada iraní subió a su cuenta de X otra publicación con una encuesta sobre el masivo rechazo de los españoles a la guerra en Medio Oriente.

El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán https://t.co/64EkP4nPdl https://t.co/lDXCkhEtMp — 20minutos.es (@20m) March 26, 2026

“Las grandes naciones siempre están del lado correcto de la historia”, agrega la representación diplomática en el mensaje sobre el sondeo.

La encuesta del instituto DYM de España señala que el 73% de los ciudadanos no están de acuerdo con la situación y rechazan la intervención norteamericana e israelí. Sólo un 12,6 % tiene una visión positiva de la guerra.

Si se divide a los encuestados por simpatizantes de partidos políticos, los votantes del derechista Vox son los que más respaldan el movimiento de Estados Unidos (36,8%).

En el resto de formaciones los electores dan la espalda a la decisión de la Casa Blanca: la rechazan un 68,5% en el conservador Partido Popular, un 82,7% en el PSOE y un 94,8% en el caso de los votantes de Sumar.

Plan anticrisis

Mientras tanto, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves el plan del Gobierno español, dotado con 5000 millones de euros, para amortiguar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente. El paquete, que contempla una “reducción drástica” de los impuestos sobre la energía, fue respaldado por 175 votos a favor, 33 en contra y 141 abstenciones.

El conjunto de 80 medidas busca “proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables”, según explicó Sánchez al presentarlo la semana pasada.

Un anochecer en Málaga JORGE GUERRERO - AFP

Entre las principales iniciativas figura la rebaja del IVA sobre el gas y los carburantes del 21% al 10%. De acuerdo con el Ejecutivo, esta medida podría traducirse en una baja de hasta 30 céntimos de euro por litro en las estaciones de servicio. La decisión llega tras una fuerte suba en los precios: la gasolina 95 pasó de 1,48 euros por litro el 28 de febrero —cuando comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán— a 1,80 euros el fin de semana pasado. El miércoles, sin embargo, retrocedió a 1,57 euros por litro tras el anuncio oficial, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

El plan incluye además una reducción del 60% de los impuestos sobre la electricidad mediante la suspensión del gravamen a la producción energética. A esto se suman ayudas directas de 0,20 euros por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como subsidios equivalentes para la compra de fertilizantes.

En paralelo, Sánchez reiteró su rechazo a la guerra contra Irán, a la que calificó de “ilegal” y ajena al marco internacional. “Cada bomba que cae en Oriente Medio termina golpeando —y ya lo estamos viendo— el bolsillo de nuestras familias”, afirmó el miércoles ante el Congreso.

En este contexto de creciente tensión global, el Ejecutivo teme que el encarecimiento de la energía y la volatilidad internacional terminen afectando el ritmo de la economía española, la cuarta de la eurozona y una de las más dinámicas del bloque en la actualidad.

Agencias Reuters y AFP