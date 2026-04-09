Trump puede fingir que sus amenazas funcionan, pero esto no es una victoria para EE.UU.

WASHINGTON.– El martes fue uno de los días más extraños en la historia diplomática de Estados Unidos. Comenzó con la advertencia del presidente Donald Trump de que, si Irán no reabría el estrecho de Ormuz, “toda una civilización moriría esa noche”. Terminó con Trump proclamando un alto el fuego de dos semanas y abriendo negociaciones con Irán basadas en la “propuesta de 10 puntos” de Teherán. Existe una gran confusión sobre cuáles son esos 10 puntos, pero la versión publicada por Teherán exige, entre otras cosas, el control iraní del estrecho de Ormuz, la retirada militar estadounidense de la región y la aceptación del derecho de Irán a continuar con el enriquecimiento nuclear. Condiciones que deberían ser absolutamente inaceptables para cualquier administración estadounidense.

Aún no está claro qué sucedió exactamente ni cuáles serán las consecuencias. El miércoles, Irán amenazó con retirarse del acuerdo si Israel no cesaba sus ataques contra Hezbollah en el Líbano. Pero, incluso si el alto el fuego se mantiene, es imposible tomar en serio las afirmaciones de los partidarios de Trump de que su acto de “locura” le dio a Estados Unidos una victoria en la guerra de cinco semanas.

El posteo de Donald Trump

Es cierto que Irán sufrió daños económicos y militares considerables, pero siguió siendo capaz de lanzar un promedio de 85 drones y 37 misiles al día. También es imposible creer la jactancia de Trump de que el cambio de régimen –uno de sus objetivos bélicos iniciales– ya se ha producido. Sigue siendo el mismo régimen nefasto de siempre, aunque los que están en el poder hayan cambiado.

A pesar de la afirmación de Trump de que “Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todo el uranio enriquecido enterrado”, no hubo indicios de ningún acuerdo real para retirar casi 450 kilos de uranio enriquecido de Irán. Tampoco hubo ningún acuerdo por parte de Irán para poner fin a su apoyo a grupos regionales como los hutíes, Hamas y Hezbollah.

Y, por supuesto, Irán sigue teniendo la capacidad de controlar, al menos por ahora, qué barcos transitan por el estrecho de Ormuz, algo que no hacía cuando comenzó esta guerra. Lejos de prometer romper el control iraní sobre una de las arterias estratégicas más vitales del mundo, Trump habló el miércoles de asociarse con Irán para cobrar peajes, violando así el compromiso estadounidense de siglos de antigüedad de mantener la libertad de navegación en todo el mundo.

Mantener abiertas las rutas marítimas fue el principio que impulsó a la naciente república estadounidense a librar las Guerras Berberiscas contra los estados piratas del norte de África a principios del siglo XIX. Si ahora se abandona el compromiso de Estados Unidos de mantener despejada una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz para los buques de cualquier nación, esto representaría una derrota significativa y costosa. Un peaje impuesto por Teherán al tráfico marítimo podría generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos para el régimen iraní, dinero que podría destinarse a la reconstrucción de su industria armamentística.

Donald Trump con Pete Hegseth, el ministro de Defensa y uno de los mayores impulsores de esta guerra Mark Schiefelbein - AP

Es obvio lo que sucedió: Trump se metió en la guerra esperando una victoria rápida y no estaba preparado para la voluntad y la capacidad de Irán de atacar a los estados del Golfo Pérsico y cerrar el Estrecho de Ormuz. En un análisis exhaustivo de los orígenes de la guerra, The New York Times informó el miércoles que Trump “había descartado esa posibilidad” del cierre del estrecho “bajo el supuesto de que el régimen capitularía antes de que eso sucediera”.

Cuando esa apuesta no dio resultado, Trump debió buscar desesperadamente alguna manera de obligar a los iraníes a abrir el estrecho, sin éxito. El Departamento de Defensa envió fuerzas terrestres estadounidenses a la región, pero no las utilizó. Probablemente Trump calculó que el riesgo de bajas era demasiado grande si Estados Unidos intentaba ocupar territorio iraní, aunque fuera temporalmente.

El presidente amenazó entonces con ataques aéreos estadounidenses contra la infraestructura eléctrica y los puentes de Irán, emulando al general Curtis LeMay durante la guerra de Vietnam, prometió bombardear Irán hasta reducirlo a la Edad de Piedra. Tampoco cumplió su amenaza, probablemente porque Irán había prometido tomar represalias contra la infraestructura energética e incluso las plantas desalinizadoras en los reinos del Golfo Pérsico. Si Irán lo hubiera hecho, la crisis energética mundial –ya la peor de la historia– podría haberse vuelto catastrófica.

Con los precios de la nafta disparándose y su índice de aprobación en caída libre, Trump sin duda intuyó que el público estadounidense tenía poca paciencia para un conflicto prolongado y costoso con Irán. Por ello, buscó una salida precipitada, envuelta en una cortina de humo de discursos duros. En cierto modo, su estrategia recuerda los intentos del presidente Richard M. Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger por poner fin a la guerra de Vietnam.

La estategia de Trump recuerda a la de Nixon y Kissinger durante la Guerra de Vietnam Bettmann - Bettmann

En octubre de 1972, Estados Unidos y Vietnam del Norte alcanzaron un acuerdo de paz unilateral: Estados Unidos se comprometió a retirar todas sus tropas de Vietnam del Sur, mientras que el Vietnam del Norte comunista conservó 150.000 soldados en el sur. Sin embargo, Hanoi se mostró reacia a aceptar incluso este acuerdo favorable.

Así pues, Nixon ordenó el “bombardeo navideño”, bombardeando Hanoi con bombarderos B-52. Vietnam del Norte firmó entonces los Acuerdos de Paz de París en enero de 1973. Un asesor de Kissinger bromeó : “Bombardeamos a los norvietnamitas hasta que aceptaron nuestra concesión”. Lo que en realidad equivalía a una rendición estadounidense quedó así camuflado, al menos temporalmente, por las belicosas palabras y acciones de Nixon.

De manera similar, Trump puede fingir que sus escalofriantes amenazas obligaron a Irán a rendirse, cuando, de hecho, hasta ahora ha cedido más que los mullahs. Esto no fue una victoria para Estados Unidos, pero terminar la guerra ahora, antes de que el daño empeorara aún más, seguía siendo la opción menos mala. Haciendo honor al ahora famoso acrónimo de “Trump siempre se acobarda” (Trump Always Chickens Out), el mundo recibió la última entrega de TACO con un suspiro de alivio.