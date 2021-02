El expresidente estaba por ser expulsado del organismo por alentar la furia de la turba que tomó el Capitolio el 6 de enero pasado Fuente: AFP

NUEVA YORK.- Menos de un mes después de abandonar la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump también dejará las pantallas. El magnate renunció al Sindicato de Actores de Hollywood, donde pertenecía por su participación en diversas películas y programas.

Trump se adelantó a la comisión directiva de la entidad, que había aprobado su destitución por considerarlo responsable del asalto al Capitolio del mes pasado, y que respondieron a su dimisión con un sarcasmo lacónico: "Gracias".

El expresidente, que pertenecía al Sindicato desde 1989 y cobraba por su intermedio sus regalías por los cameos en películas o sus participaciones televisivas, decidió despedirse del SAG-AFTRA a través de una carta, que además hizo pública.

Según reprodujo el medio especializado estadounidense Deadline, el pedido de baja fue con el auténtico estilo Trump: "Su organización ha hecho poco por sus miembros y nada por mí, además de recolectar cuotas y promocionar políticas e ideas antiestadounidenses".

El actor de Mi pobre Angelito pidió recientemente borrar sus imágenes con Trump

El mes pasado, la junta directiva de SAG-AFTRA votó que había causa probable de que Trump violó las reglas de su membresía por su papel en la incursión de la turba de seguidores al Capitolio. Trump, dijo el sindicato, hizo "una campaña temeraria de desinformación dirigida a desacreditar y por último amenazar la seguridad de periodistas, muchos de los cuales son miembros de SAG-AFTRA".

El caso iba a ser evaluado por una comisión disciplinaria. En su carta, Trump dijo que ya no estaba interesado en tal audiencia. "¿A quién le importa?", escribió.

"Aunque no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso del mío en películas como Mi pobre angelito 2, Zoolander y Wall Street: Money Never Sleeps, y programas de televisión que incluyen The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Livey, por supuesto, uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión, The Apprentice, solo por mencionar algunos", escribió.

"También ayudé ampliamente al negocio de la televisión de noticias por cable (de la que se decía que era una plataforma moribunda a la que no le quedaba mucho tiempo hasta que yo incursioné en la política), creando miles de empleos en cadenas como MSDNC y Noticias Falsas CNN, entre muchas otras", continuó Trump.

La estrella de Mi pobre angelito 2, Macaulay Culkin se sumó recientemente a una moción para que se edite la escena de a Donald Trump de esa película, que protagonizó cuando era tan solo un niño. La petición para eliminar digitalmente el cameo en que aparece el expresidente surgió precisamente a raíz de los incidentes del Capitolio.

Perder la membresía del sindicato no descalifica a alguien para actuar. Sin embargo, la mayoría de las producciones respetan los contratos del gremio y contratan solo a actores del sindicato.

