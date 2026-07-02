Ante la nueva presión de Ucrania, Putin da señales de su intención de mantenerse firme

BERLÍN.– El presidente ruso Vladimir Putin está bajo presión.

En las últimas semanas, Ucrania ha traído la guerra a casa para los rusos de nuevas maneras, con ataques a refinerías y en Moscú, aprovechando sus avances en la producción de drones y misiles.

¿Lograrán los crecientes ataques ucranianos contra territorio ruso convencer finalmente a Putin de poner fin a la guerra?

Hasta ahora, la respuesta parece ser no.

Fuertes ataques de Rusia contra Ucrania

El jueves, Rusia lanzó oleadas de misiles balísticos y drones contra Kiev, matando al menos a 20 personas, en lo que pareció ser la respuesta inmediata del Kremlin a la presión y la última señal de Moscú de que Putin se mantiene firme en su posición.

Eso no quiere decir que la campaña de Ucrania no esté teniendo ningún impacto.

Los ataques aéreos contra refinerías de petróleo rusas provocaron escasez de combustible en todo el país. El mayor ataque con drones contra Moscú durante la guerra generó enormes columnas de humo negro que se extendieron sobre la capital rusa el mes pasado. Además, Kiev comenzó a aislar progresivamente Crimea, la península del Mar Negro que el Kremlin anexó ilegalmente a Ucrania en 2014, lo que provocó cortes de electricidad, graves déficits de combustible y problemas de suministro de agua en la zona.

Los rusos parecen estar cada vez más frustrados con la guerra, ya que se enfrentan a un empeoramiento de las perspectivas económicas, impuestos más altos, restricciones a Internet, huelgas en territorio ruso y un agotamiento generalizado por un conflicto que ya se prolongó más que la Primera Guerra Mundial.

Tras varios días de silencio, Putin abordó las crecientes dificultades en una entrevista con la prensa estatal el domingo. Prometió solucionar los problemas de combustible y producir más sistemas de defensa aérea, pero también se comprometió a continuar la lucha en el campo de batalla.

El presidente ruso se mantiene firme pese a la presión interna y externa ANASTASIA BARASHKOVA - POOL

No está claro si la creciente insatisfacción pública con la guerra en Rusia se puede traducir en un desafío político formidable para Putin, dado que ha erigido un sistema autoritario y ha aumentado drásticamente la censura y la represión en tiempos de guerra.

Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia en Berlín, dijo: “Existen posibilidades de que la situación cambie en contra de Putin, pero son de un solo dígito porcentual”.

“La presión ucraniana lo hace posible, pero no creo que sea el escenario más probable”, añadió. “Lo más probable es que todo continúe con más destrucción y más muertes en ambos bandos”.

Los cálculos futuros de Putin dependerán en parte de hasta dónde pueda llegar Ucrania con sus ataques. Si la campaña aérea limita aún más la capacidad de Rusia para librar la guerra al destruir fábricas de armamento y líneas de suministro, esto podría obligar a Putin a modificar sus ambiciones.

Kiev bajo fuego: misiles y drones rusos impactaron la capital en una nueva ofensiva SERGEI SUPINSKY - AFP

En sus declaraciones del domingo, Putin afirmó que Ucrania se enfrenta a una grave crisis de tropas, lo que sugiere que todavía cree que simplemente debe resistir el tiempo suficiente y seguir presionando hasta que las defensas ucranianas colapsen.

“Dada la catastrófica escasez de personal, las Fuerzas Armadas ucranianas aparentemente creen que esta podría ser su salvación”, dijo Putin. “Pero salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes”.

A continuación, Putin ofreció una larga descripción de las posiciones en el campo de batalla que, según los analistas, empleaba una especie de cálculo mágico, en el que el líder ruso reducía regularmente a la mitad las distancias entre sus fuerzas y las ciudades ucranianas.

“O está mal informado, o miente, o ambas cosas”, dijo el señor Gabuev. “Pero da igual, porque parece muy obstinado en esto. No creo que a estas alturas haya nada que indique un cambio”.

“¿Qué hará cambiar la opinión de Putin?"

Si los ataques ucranianos representan una amenaza más grave para la vida de los habitantes de Rusia y Crimea, podrían provocar una mayor resistencia en la sociedad rusa y dar voz a los sectores más belicistas. Durante años, han defendido que el Kremlin debe actuar con contundencia, derrocar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y recurrir a las armas nucleares si fuera necesario.

Los bomberos intentan apagar un incendio desatado por un ataque ruso ROMAN PILIPEY - AFP

Una de las sorpresas más persistentes del conflicto es cuánto sufrimiento ha estado dispuesto a padecer Putin en su país para lograr sus objetivos bélicos.

El conflicto ya aisló a Rusia de la economía global, se ha vuelto en su contra en la región de Belgorod, creando una zona de guerra dentro de sus fronteras, y provocó que Ucrania ocupara parte de la región de Kursk durante varios meses. Además, causó un breve motín de mercenarios que amenazó a Putin y resultó en entre 350.000 y 450.000 muertes de rusos en el frente, así como una vergonzosa retirada de Kiev al comienzo de la guerra.

Putin se mantuvo firme.

Si Kiev logra mantener la presión sobre Rusia durante meses y afectar la capacidad de Moscú para librar la guerra, eso será importante, dijo Stefan Meister, analista de Rusia en el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.

La campaña en Ucrania ya está obligando a Putin a reaccionar, señaló Meister, erosionando la creencia de los rusos de que pueden ganar la guerra y de que sus líderes son capaces de llevarla a cabo.

Los ataques también prolongan la carga bélica de Putin en un momento en que sus tecnócratas financieros luchan por pagar los crecientes costos de la guerra sin causar consecuencias aún más negativas para la sociedad rusa.

“La pregunta es: ¿Qué hará cambiar la opinión de Putin? ¿Cuándo empezará a cambiar fundamentalmente el análisis de costo-beneficio?“, dijo Meister. ”Esta es una pregunta que nos hemos estado haciendo durante años".

Añadió: “Con Putin, tengo mis dudas, sea lo que sea, de que vaya a parar”.