Ucrania retoma Kharkiv y hace retroceder a las fuerzas rusas hasta la frontera

RUSKA LOZOVA, Ucrania.- Las tropas de Ucrania hicieron retroceder a las fuerzas rusas de la ciudad nororiental de Kharkiv y algunas avanzaron hasta la frontera con Rusia, seg√ļn informaron hoy funcionarios ucranianos.

De confirmarse estos hechos, se produciría un nuevo cambio de tendencia a favor de Ucrania, tras casi tres meses de conflicto, que comenzó cuando Rusia envió decenas de miles de tropas a Ucrania el 24 de febrero.

En los campos de batalla cercanos a Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, el asesor del Ministerio del Interior, Vadym Denisenko, dijo que las tropas ucranianas estaban montando una contraofensiva.

‚ÄúYa no se puede parar (...) Gracias a esto, podemos ir a la retaguardia del grupo de fuerzas rusas‚ÄĚ, afirm√≥.

Un veh√≠culo blindado de transporte de personal se quema y los veh√≠culos utilitarios ligeros da√Īados quedan abandonados despu√©s de los combates en Kharkiv. Marienko Andrew - AP

Kharkiv, situada a unos 50 kilómetros de la frontera con Rusia, había soportado semanas de intensos bombardeos rusos. La retirada rusa de la ciudad se produce tras su fracaso en la toma de la capital, Kiev, en las primeras fases de la guerra.

Sin embargo, miles de personas, entre ellas muchos civiles, han muerto en todo el pa√≠s, hay muchas ciudades en ruinas y m√°s de seis millones de personas han huido de sus hogares para buscar refugio en los estados vecinos, en escenas que no se ve√≠an en Europa desde las guerras de los Balcanes en los a√Īos 90. Rusia niega estar atacando a los civiles.

El Ministerio de Defensa ucraniano dijo el lunes que el 227¬ļ Batall√≥n de la 127a. Brigada de sus Fuerzas de Defensa Territorial hab√≠a llegado a la frontera con Rusia.

El gobernador de la regi√≥n de Kharkiv, Oleh Sinegubov, dijo que las tropas restaurado una se√Īalizaci√≥n en la frontera. ‚ÄúAgradecemos a todos los que, arriesgando sus vidas, liberan a Ucrania de los invasores rusos‚ÄĚ, afirm√≥.

En la imagen, vista desde un edificio da√Īado por varios bombardeos, en Kharkiv, Ucrania, el 15 de mayo de 2022

Reuters no pudo verificar el relato de Ucrania y no estaba claro cu√°ntas tropas llegaron a la frontera rusa ni d√≥nde. De confirmarse, sugerir√≠a que el contraataque del noreste est√° teniendo cada vez m√°s √©xito despu√©s de que las agencias militares occidentales dijeron que la ofensiva de Mosc√ļ en dos provincias del este conocidas como el Donbass se hab√≠a estancado.

Konrad Muzyka, director de la consultora Rochan, con sede en Polonia, dijo que no le sorprenden los avances ucranianos.

‚ÄúLos ucranianos llevan ya unos d√≠as en las regiones fronterizas‚ÄĚ, dijo a Reuters. ‚ÄúEs simb√≥lico y definitivamente tiene un valor de relaciones p√ļblicas, pero esto era de esperar. No me malinterpreten, los rusos siguen disfrutando de una superioridad artillera general en t√©rminos de n√ļmero, pero no estoy seguro de que ahora ocurra lo mismo con la calidad‚ÄĚ.

El gobernador de la regi√≥n de Lugansk, en el Donbass, Serhiy Gaidai, dijo que la situaci√≥n ‚Äúsigue siendo dif√≠cil‚ÄĚ, con las fuerzas rusas tratando de capturar la ciudad de Sieverodonetsk.

Seg√ļn indic√≥, los l√≠deres de la Rep√ļblica Popular de Lugansk, territorio controlado por los separatistas prorrusos, declararon una movilizaci√≥n general, a√Īadiendo que se trata de ‚Äúluchar o recibir un disparo, no hay otra opci√≥n‚ÄĚ.

En el sur, los combates se intensificaron en los alrededores de la ciudad de Kherson y los misiles rusos alcanzaron zonas residenciales de Mykolaiv, seg√ļn inform√≥ la oficina presidencial en Kiev. Reuters no pudo verificar los informes.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo ayer que Ucrania podría ganar la guerra, un resultado que pocos analistas militares predijeron cuando Rusia invadió Ucrania.

Agencia Reuters