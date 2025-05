Ucrania y Rusia mantuvieron sus primeras conversaciones de paz directas en tres años

ESTAMBUL.- Rusia y Ucrania mantuvieron el viernes en Estambul sus primeras conversaciones de paz directas en tres años, en unas difíciles negociaciones mediadas por Turquía para detener la guerra que comenzó en febrero de 2022, pero la reunión duró menos de dos horas y no había indicios de progreso para reducir la brecha entre los dos bandos.

Una fuente ucraniana calificó las demandas de Moscú de “imposibles de alcanzar”.

Una delegación ucraniana, encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov, se reunió con un equipo ruso de bajo perfil liderado por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, quien publicó una foto del encuentro.

Los asistentes se sentaron en una mesa en forma de U, con rusos y ucranianos frente a frente.

La distancia entre ambas partes se hizo evidente rápidamente, según la fuente ucraniana, quien declaró a la agencia Reuters que las demandas de Rusia estaban “desconectadas de la realidad y van mucho más allá de lo discutido previamente”.

Incluían ultimátums para que Ucrania se retirara de partes de su propio territorio para obtener un alto el fuego “y otras condiciones imprevistas y poco constructivas”, declaró la fuente bajo condición de anonimato.

No hubo noticias inmediatas de la parte rusa. Las expectativas de un gran avance, que ya eran bajas, se vieron afectadas aún más el jueves cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, al finalizar una gira por Medio Oriente, dijo que no habrá ningún movimiento sin una reunión entre él y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El último intento de poner fin a los combates se complicó con un gran desencuentro este jueves.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había retado a Putin a asistir a la cita prevista este viernes, para demostrar que se tomaba en serio la paz. Incluso fue el mismo Putin que propuso conversaciones directas entre ambas partes, las primeras desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Pero Moscú, tras días de silencio sobre si Putin participaría en el encuentro, terminó por enviar una delegación de bajo perfil a la ciudad turca.

El presidente ucraniano acusó al Kremlin de no hacer esfuerzos serios para el final de la guerra al enviar un equipo negociador de bajo perfil que describió como “un decorado teatral”.

Aun así, Zelensky dijo que enviaría una delegación encabezada por su ministro de Defensa a la reunión del viernes en Estambul. Eso le demostrará a Trump que Ucrania está comprometida a seguir adelante con los esfuerzos de paz a pesar de las evasivas rusas, indicó el mandatario, en medio de intensas maniobras diplomáticas por parte de Kiev y Moscú.

La delegación rusa incluye también a otros tres altos funcionarios, señaló el Kremlin. Putin nombró además a cuatro funcionarios de menor rango como “expertos” para las conversaciones.

Funcionarios ucranianos se reunieron a primera hora de la mañana con asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido para coordinar posiciones, dijo a AP un alto funcionario ucraniano que habló bajo condición de anonimato por la naturaleza del asunto.

El equipo estadounidense estaba comandado por el teniente general retirado Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, mientras que Umerov y el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, representaron a Ucrania, añadió el funcionario.

Además, se produjo un encuentro a tres bandas entre Turquía, Estados Unidos y Ucrania, de acuerdo con funcionarios del Ministerio de Exteriores turco. La representación estadounidense incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio, así como a Kellogg.

Rubio había dicho el jueves que no preveía grandes avances en Estambul.

“No tenemos grandes expectativas sobre lo que sucederá mañana. Y, francamente, en este punto creo que está absolutamente claro que la única manera de lograr un avance aquí es entre el presidente Trump y el presidente Putin”, dijo Rubio a reporteros el jueves en Antalya, Turquía.

Por su parte, Zelensky voló a Albania para asistir a una cumbre de líderes políticos europeos el viernes.

Reunión Trump-Putin

Las dos partes están muy alejadas en cuanto a sus condiciones para dar por finalizada la guerra, y el Trump dijo el viernes al finalizar una gira por Medio Oriente que una reunión entre él y Putin era crucial para salir del estancamiento, pero que no sucederá ahora porque regresará a Estados Unidos.

Después de embarcar en el Air Force One para iniciar el viaje de regreso a Washington, el mandatario afirmó que podría llamar pronto a Putin.

“Él y yo nos reuniremos, y creo que lo resolveremos, o tal vez no”, manifestó. “Al menos lo sabremos. Y si no lo resolvemos, será muy interesante”.

El mandatario republicano reiteró que no le sorprendió que Putin se hubiera ausentado de las conversaciones. Putin no quiso ir porque él no estaba, agregó Trump.

El encuentro entre el estadounidense y Putin se celebrará “tan pronto como podamos organizarlo”, añadió. “De hecho, me marcharía de aquí e iría”, apuntó Trump, quien explicó que su hija Tiffany acaba de dar a luz a su primer hijo. “Quiero ver a mi hermoso nieto”.

Trump dijo en repetidas ocasiones que estaba dispuesto a viajar a Turquía para unirse a las primeras conversaciones directas entre Rusia y Ucrania en más de tres años. Pero también insistió en que “no va a pasar nada” antes de que se reúna cara a cara con Putin.

Las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el viernes parecían indicar que se estaba gestando una cumbre, ya que afirmó que las conversaciones de alto nivel eran “sin duda necesarias”. Pero señaló que preparar una reunión de este tipo llevaría tiempo.

Ucrania aceptó una propuesta de Estados Unidos y Europa para un alto el fuego total de 30 días, pero Putin la rechazó de facto al imponer amplias condiciones.

En el terreno

Mientras, sobre el terreno las fuerzas rusas se preparan para una nueva ofensiva militar, según el gobierno de Kiev y analistas militares occidentales.

La ofensiva rusa tras la invasión de 2022 mató a más de 12.000 civiles ucranianos, según Naciones Unidas, y arrasó pueblos y aldeas. Decenas de miles de soldados ucranianos murieron, y es probable que el número de bajas rusas sea aún mayor, de acuerdo con funcionarios y analistas.

En el campo de batalla, un soldado ucraniano dijo que no tenía esperanzas de que las conversaciones pusieran fin rápidamente a la guerra.

“No creo que vayan a acordar nada concreto porque el verano es el mejor momento para la guerra”, afirmó identificándose únicamente con el nombre en clave “Corsair”, en cumplimiento de las reglas del ejército ucraniano. “El enemigo está tratando de recrudecer constantemente la situación”.

Pero, según dijo a la AP, muchos de sus compañeros soldados “creen que para fin de año habrá paz, aunque sea inestable, pero paz”.

El viernes por la mañana, un ataque con aviones no tripulados en la ciudad de Kupiansk, en el noreste de Ucrania, mató a una mujer de 55 años e hirió a cuatro hombres, explicó Oleh Syniehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv. Todas las víctimas trabajaban para una empresa municipal.

Agencias AP, AFP y Reuters