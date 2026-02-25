Un altar, un botiquín y un regalo misterioso: cómo era la cabaña de lujo donde se ocultaba “El Mencho” antes de su muerte

GUADALAJARA, México.– La paz del Tapalpa Country Club, un exclusivo barrio de casas de descanso en las colinas boscosas de Jalisco, se quebró de manera definitiva el domingo pasado. Lo que para muchos turistas era un fin de semana de relax en este “pueblo mágico”, para Nemesio Oseguera, alias "El Mencho“, se convirtió en el escenario de sus últimas horas.

Su casa, una villa que combinaba la modernidad arquitectónica con la intimidad de un hombre acechado por la ley, ha quedado expuesta como la última guarida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El lugar donde se escondía "El Mencho" en el momento del operativo en el que fue asesinado, en el Tapalpa Country Club ULISES RUIZ� - AFP�

Imágen de la casa en la que se refugiaba "El Mencho"

Un búnker en medio del bosque

La residencia, una construcción de dos plantas con imponentes paredes de piedra y techos de tejas rojas, se alza como un refugio discreto dentro del complejo habitacional. Ubicada cerca de un campo de golf y un lago, la villa ofrece una imagen de postal, rodeada de pinos y con vistas a plantaciones de agave en la distancia.

Una de las camas de la casa del narcotraficante

Sin embargo, la fachada exterior, que luce enormes imágenes religiosas, terminó marcada por la violencia del operativo militar: cientos de casquillos percutidos alfombraban el suelo y un Jeep permanecía abandonado con las puertas abiertas frente a la entrada.

La amplia sala comedor

Para llegar a este punto, las autoridades siguieron la pista de una pareja sentimental de Oseguera. El operativo incluyó fuerzas especiales y helicópteros, y el capo fue finalmente alcanzado por los disparos.

Al cruzar el umbral de la villa, los acabados modernos y los amplios ventanales que dan a jardines cuidadosamente mantenidos contrastan con el desorden dejado tras la incursión militar. Las fotos detallan habitaciones espaciosas donde los muebles tenían los cajones abiertos y las camas estaban revueltas, señal de la urgencia del momento.

La cocina de la planta baja ofrecía una mirada cruda a la vida diaria del hombre más buscado de México. Había envases de comida para llevar, un recipiente con frutillas en mal estado, una botella de salsa siracha y bidones de leche y agua.

El comedor, visto desde el segundo piso

En el comedor, un detalle sugería un lado más personal: una pequeña caja envuelta con un lazo rojo brillante reposaba sobre la mesa, un regalo que nunca llegó a su destino.

La farmacia personal

Uno de los hallazgos más reveladores dentro de la guarida fue la cantidad de medicamentos. En los armarios de una de las habitaciones se encontraron tratamientos para una lista interminable de dolencias: migraña, insomnio, reflujo ácido e infecciones fúngicas.

Un pequeño altar religioso

Más específico aún fue el hallazgo de frascos de Tationil Plus en un freezer, un antioxidante para la protección celular, junto con un riguroso programa de dosificación. Los informes indican que estos medicamentos estaban destinados a tratar los problemas renales que aquejaban a Oseguera desde hacía años, confirmando las sospechas sobre su estado de salud deteriorado. En un cajón, también se encontraron varios envases de toallitas para bebés.

Fe y misticismo

La espiritualidad ocupaba un lugar central en la vida de “El Mencho” dentro de su refugio. La casa albergaba un altar improvisado con figuritas de santos católicos, destacando la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, el patrono de las causas perdidas.

Simbología religiosa en el exterior de la casa

Ampollas de Tationil plus

Junto a estas imágenes, se encontró una hoja de papel blanco con un pasaje bíblico escrito a mano que expresaba una profunda confianza en Dios. Esta mezcla de religiosidad y violencia es una característica recurrente, pero no por ello menos impactante.

Repercusiones

La relevancia de esta guarida y de lo ocurrido en su interior trascendió las fronteras.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo una conversación telefónica de ocho minutos con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Trump, quien se atribuyó el mérito de la captura en su discurso del Estado de la Unión, se interesó por los detalles de la operación y el estado de seguridad en México tras el evento.

Uno de los dormitorios de la casa

Sheinbaum agradeció el apoyo de inteligencia del gobierno de EE.UU., esencial para ubicar al líder del CJNG en esta zona boscosa. Mientras tanto, la respuesta del cártel no se hizo esperar: la caída de su jefe en la cabaña de Tapalpa desató una ola de violencia con bloqueos y quemas en 20 estados del país, dejando claro que, aunque la guarida fue desmantelada, el eco de lo que allí ocurrió sigue sacudiendo a México.

