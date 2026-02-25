León XIV se pone en modo “papa viajero” y anuncia una cargada agenda de viajes internacionales

ROMA.– León XIV siempre hizo saber que iba a ser un papa “viajero” porque le gusta recorrer el mundo, algo que hizo durante sus dos mandatos al frente de la orden de los agustinos, entre 2001 y 2013, cuando visitó unos cincuenta países.

Tal como confirmó este miércoles el Vaticano, en el primer semestre del año Robert Prevost, de 70 años, se moverá mucho, ya que realizará viajes apostólicos a seis países, ninguno de ellos pisados por Francisco, durante 17 días.

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio con vista a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 22 de febrero de 2026 Riccardo De Luca� - AP�

El próximo sábado 28 de marzo, se convertirá en el primer pontífice de la era moderna que viaja al principado de Mónaco, el segundo Estado más pequeño del mundo, después del Vaticano. Será una visita relámpago, ida y vuelta en el día, que tiene lugar después de reiteradas invitaciones que las autoridades monegascas le hicieron primero al papa Francisco y después a él. El Vaticano aún no dio detalles de este viaje “exprés” que tendrá lugar en vísperas de la apertura de la Semana Santa, a un país famoso por ser residencia de ricos y famosos gracias a las ventajas impositivas, con unos 39.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 90%, católico.

El pasado 17 de enero el papa León recibió al príncipe Alberto II de Mónaco en un encuentro privado y, según el Vaticano, en la reunión se habló sobre “la histórica y significativa contribución de la Iglesia Católica a la vida social del Principado”. Más allá de las fuertes donaciones del principado al Vaticano y su postura firme en contra del aborto, razones del viaje, los expertos también destacan el hecho de que la madre del príncipe Alberto, la bellísima exactriz hollywoodense, Grace Kelly (1929–1982), era estadounidense como León XIV.

El papa León XIV celebra una misa durante una visita pastoral a la parroquia del “Sagrado Corazón de Jesús”, en el barrio de Castro Pretorio, en Roma, el 22 de febrero de 2026 FILIPPO MONTEFORTE� - AFP�

Este viaje internacional será el tercero del Papa, que a fines del año pasado estuvo en Turquía y el Líbano.

Tal como había anticipado él mismo, el siguiente viaje será después de Pascua, a cuatro países de África, empezando por Argelia, cuna de San Agustín.

“Aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y Autoridades eclesiásticas, el Santo Padre realizará un viaje apostólico a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, del 13 al 23 de abril. Su Santidad visitará Argel y Annaba del 13 al 15 de abril; Yaundé, Bamenda y Duala del 15 al 18 de abril; Luanda, Muxima y Saurimo del 18 al 21 de abril; y Malabo, Mongomo y Bata del 21 al 23 de abril”, anunció Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa del Vaticano.

“El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, agregó.

Celebrantes caminan en procesión antes de una misa durante la visita pastoral del papa León XIV a la parroquia del “Sagrado Corazón de Jesús”, en Roma, el 22 de febrero de 2026 FILIPPO MONTEFORTE� - AFP�

Tal como destacó Vatican News, el periplo africano será “un viaje complejo”, al principio dedicado a la memoria del santo de Hipona en Argelia, país de mayoría musulmana, y luego a países de mayoría cristiana del centro del continente, en vías de desarrollo, con especial atención a los últimos, a los pobres y a quienes se ocupan de ellos. “La paz también será uno de los objetivos: León XIV se desplazará a la región anglófona del norte de Camerún, donde desde hace diez años se libra una guerra civil entre las fuerzas armadas regulares y los independentistas”, precisó.

La última etapa africana es Guinea Ecuatorial, el único país africano hispanohablante, y el más argentino del enorme continente africano: allá lejos y hace tiempo, Buenos Aires fue su capital.

Se trata de una peregrinación que, por su duración, se acerca a la que realizó en África en 1985 san Juan Pablo II, con siete países visitados en once días, resaltó Vatican News.

Celebrantes caminan en procesión antes de una misa durante la visita pastoral del papa León XIV a la parroquia del “Sagrado Corazón de Jesús”, en Roma, el 22 de febrero de 2026 FILIPPO MONTEFORTE� - AFP�

Finalmente, del 6 al 12 de junio, León visitará España: la capital, Madrid, y luego Barcelona, para inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia, la monumental basílica que ha rediseñado el horizonte de la ciudad catalana. La visita coincide con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el “arquitecto de Dios” que fue declarado el año pasado venerable Siervo de Dios. Además, se trasladará al archipiélago de las Canarias, para realizar un viaje que ya estaba en el corazón de Francisco, como subrayó en enero pasado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano. En Canarias, que en los últimos años se convirtió en otro lugar del planeta marcado por el drama de los migrantes, las etapas serán dos, Tenerife y Gran Canaria.

Se espera que en la segunda mitad del año, más precisamente hacia fin de año, el papa León viaje a América Latina, pasando por su tierra de adopción, Perú, y luego por la Argentina y Uruguay, países que le quedaron pendientes a Francisco.

Tour italiano

La confirmación de los viajes del primer semestre del año se conoció mientras el Papa se encuentra de retiro espiritual de Cuaresma junto a la Curia romana, hasta el viernes. Y una semana después de que el Vaticano anunció las visitas pastorales que hará en Italia el primer pontífice estadounidense, hasta agosto próximo incluido.

Confirmando que le gusta moverse –el papa Francisco solía decir que era más “casero”, no le gustaba irse del Vaticano por mucho tiempo–, el día del aniversario de su elección, el 8 de mayo, cuando se celebra la Virgen de Pompeya, se trasladará al santuario mariano homónimo, cercano a Nápoles, ciudad que visitará por la tarde.

El papa León XIV se retira al finalizar su visita a la iglesia parroquial Sacro Cuore, en Roma, el domingo 22 de febrero de 2026 Domenico Stinellis� - AP�

Pocos días después, el 23 de mayo, volverá a esa zona de Italia, yendo a Acerra, llamada también “Terra dei Fuochi” (Tierra de los fuegos) epicentro y símbolo del desastre ambiental causado por incineradores de basura. El 20 de junio irá a la ciudad de Pavia, en el norte, en cuya Basílica se encuentran los restos de San Agustín y el 4 de julio -justo cuando su país natal celebra sus 250 años de vida-, a la isla de Lampedusa, símbolo de la tragedia migratoria y meta del primer viaje de Francisco, en julio de 2013, cuando denunció la “globalización de la indiferencia”.

El 6 de agosto, finalmente, irá a Asís y más tarde, el 22, participará de un encuentro del movimiento católico Comunión y Liberación en la ciudad de Rímini.