El insólito blooper de Pablo Solari en Rusia: rompió el trofeo en pleno festejo

El argentino Pablo Solari salió campeón este domingo con Spartak de Moscú, después de empatar 1 a 1 ante Krasnodar en la final de la Copa de Rusia y ganar 4 a 3 por penales. El exfutbolista de River fue una de las figuras del partido, ya que convirtió el único gol de su equipo. Sin embargo, también protagonizó uno de los momentos más insólitos de la fecha: mientras festejaba, rompió el trofeo.

En la celebración del título, Solari llevó la copa hacia el costado de la cancha para, frente a las cámaras, levantarla junto con la hinchada de fondo. Pero, después de alzar el trofeo, la mitad inferior de la copa se cayó.

Como un acto reflejo, el argentino atinó a reírse, al igual que la hinchada de Spartak de Moscú y sus compañeros, quienes se taparon la cara a modo de burla.

El insólito blooper de Pablo Solari en Rusia

A su vez, el club también se burló del puntano e hizo una publicación irónica en sus redes sociales. Compartió el video del blooper y escribió: “Cómo Solari destrozó la copa”. De todos modos, también respaldó al argentino: “Se libró de las consecuencias. Al fin y al cabo, marcó”.

Solari migró al fútbol ruso en febrero de 2025 desde River, en una operación que rondó los 12 millones de euros, y firmó contrato hasta junio de 2029. Antes del Millonario, había mostrado un alto nivel en Colo Colo de Chile, donde incluso marcó un gol agónico para evitar el descenso a la segunda división. Así, una seguidilla de buenos rendimientos lo llevó al equipo de Núñez, donde, de la mano de Martín Demichelis, disputó varios minutos.

Finalmente se fue a Spartak de Moscú casi en paralelo con Esequiel Barco, otro futbolista que llegó desde River, y se ganó un lugar en el primer equipo. En el club ruso está mostrando uno de sus mejores niveles y, en la Copa de Rusia, jugó en 11 de los 13 partidos. En tanto, metió tres goles y dio cuatro asistencias.

Pablo Solari está en un gran presente en Rusia ALEJANDRO PAGNI - AFP

El jugador puntano levantó su primer título en Rusia -y el séptimo de su carrera-, aunque todavía tiene pendiente la Premier de Rusia. Esta temporada, Spartak de Moscú terminó cuarto, con 52 puntos y el campeón fue Zenit -donde juegan el argentino Román Vega y el ex Boca Wilmar Barrios-, que sumó 68 unidades.

En su vitrina, Solari también tiene tres títulos con Colo Colo (el campeonato local de 2022, la Copa de Chile 2021 y la Supercopa de Chile 2022) y otros tres en la Argentina (la liga 2023, la Supercopa Argentina 2023 y el Trofeo de Campeones de 2023).

En River, el delantero jugó 110 partidos, en los cuales metió 30 goles e hizo 17 asistencias. Con su venta, concretada en 12 millones de euros, al Millonario le quedó el 60% de su pase, mientras que el 40% se repartió entre Colo Colo y Talleres, sus equipos anteriores.