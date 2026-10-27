Un analista internacional explicó el detalle por qué son clave las elecciones en Israel y las posibilidades de Netanyahu de seguir en el poder

Israel enfrenta una jornada electoral determinante para el futuro de su liderazgo, ya que, mientras Benjamin Netanyahu busca su séptimo mandato, la oposición pisa cada vez más fuerte.

En este contexto, Andrés Repetto en diálogo con LN+, sostuvo que la votación funciona como un plebiscito sobre la gestión de Benjamin Netanyahu, ya que acumula 19 años en el poder, enfrenta un panorama electoral complejo marcado por las consecuencias del ataque terrorista del 7 de octubre.

“Las encuestas dan números de un primer ministro que no tendría la posibilidad de formar gobierno”, explicó el analista y, enseguida, agregó: “Eisenkot, que era un general de máximo líder del ejército que estuvo en el gabinete de emergencia de Netanyahu después del ataque terrorista del 7 de octubre, es quien está disputando la pelea para formar gobierno”.

Israel vota en medio de la tensión y guerra

Según el especialista, los ciudadanos expresaron su voluntad en las urnas con la mayor participación registrada desde 1981, un dato que subraya la importancia del momento histórico. “Es una elección que claramente es un veredicto sobre estos últimos años en el gobierno”, remarcó.

El proceso electoral se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del comicio, luego de que Netanyahu denunciara intentos de fraude: “Recién Benjamín Netanyahu dijo que se querían robar la elección, no hay mucho dato más o pruebas sobre lo que ha dicho”, relató Repetto.

La postura de Estados Unidos

En medio de la votación, el analista internacional señaló que el Pentágono decidió elevar el nivel de alerta en todas sus bases militares de la región. “El alerta tiene que ver con lo que decidió el Pentágono. Están todas las bases militares en alerta máxima porque ya presentaron al presidente de los Estados Unidos un plan de ataque masivo contra Irán”, explicó el especialista durante su participación en el programa periodístico.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump Anadolu - Anadolu

Según Repetto, el plan contempla objetivos estratégicos críticos: “El Pentágono tiene todas las opciones sobre la mesa; el plan para atacar infraestructura civil, militar y sitios nucleares está en el despacho del presidente”. Aunque las amenazas de ataque formaron parte del discurso previo del mandatario estadounidense, la proximidad de las elecciones en Estados Unidos genera dudas sobre la ejecución de esta ofensiva. “Todo depende del presidente. No sabría decir si lo va a hacer o no; no es la primera vez que ante un ataque inminente decide no hacerlo, pero todo está listo”, agregó el consultado sobre la situación de los portaaviones y el despliegue bélico actual.

En caso de que Netanyahu logre el primer puesto en las elecciones, Repetto enfatizó sobre las posibles alianzas con el mandatario estadounidense, tras los ataques estadounidenses en Medio Oriente: “Tiene el apoyo, el presidente Trump lo ha tenido para esta elección. Si eso, va a ser un espaldarazo, un yunque, veremos, veremos cómo es lo que pasa.

“La verdad que, por lo menos en las encuestas dicen, nadie tiene la posibilidad de generar una mayoría de una alianza en el Congreso, así que más allá de la votación, después viene el tema de las alianzas”, cerró.