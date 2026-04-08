Un analista internacional explicó en detalle el alcance del cese del fuego entre EE.UU. y Irán

A tan solo horas de que se venza el ultimátum que Estados Unidos le impuso al régimen iraní, Donald Trump anunció un cese al fuego de ambas partes, con la condición de la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el suministro mundial de hidrocarburos.

En este contexto, Andrés Repetto detalló el alcance a nivel mundial que tiene este alto al fuego y sus implicancias hasta el nuevo ultimátum: “La pregunta es si el mundo es más seguro a partir de lo que pasó en las últimas horas y les tengo que decir que no”, y enseguida agregó: “En estos momentos, Kwuait está diciendo que está recibiendo una andanada de ataques con drones, es el único país que está reportando esa situación”.

Andres Repetto en LN+

Los cambios tras el acuerdo

Al ser consultado por el desarrollo de la guerra tras la tregua, el analista internacional sostuvo: “El presidente Trump logró una fuerza de salida antes de entrar en una situación mucho más compleja: en lo personal, en lo político, en lo militar y, obviamente, en el mundo. Pero todavía seguimos al borde de esta situación“.

“Hay una decisión real de un alto al fuego que los iraníes confirman, que Israel confirma, aunque deja al Líbano fuera de esta situación, es decir, Israel va a seguir atacando a Hezbollah en el Líbano, y sabemos que hay un cara a cara eventualmente el viernes el 10 por primera vez“, sumó.

En relación al próximo encuentro que tendrá lugar el 10 de abril y la mediación de Pakistán, sostuvo: “En general estas reuniones se daban indirectamente, nunca se veían cara a cara el mediador de Estados Unidos con el de Irán; parece una cosa menor, pero siempre creo que ayuda con Pakistán sentado en la mesa. El enviado de Irán y de Estados Unidos se verán cara a cara para negociar“.

Donald Trump anunció un cese del fuego de dos semanas tras elacuerdo entre EE.UU. e Irán Vahid Salemi - AP

Las exigencias de Irán tras el alto al fuego

En relación a la postura de Irán tras el acuerdo, remarcó: “La respuesta por parte de Irán es de muchas exigencias”, y subrayó: “Prácticamente están pidiendo de todo. Entonces, ¿lo que piden los iraníes es lo mismo que están dispuestos a hacer los estadounidenses?“.

En relación a los puntos establecidos por el régimen, el analista resaltó: “Piden la retirada de las tropas de Oriente Medio, no sabemos si son los 50.000 soldados estadounidenses con los tres portaaviones, todos los buques y los soldados listos eventualmente para una operación por tierra, o Irán se está refiriendo a lo que pidió desde un principio, es que Estados Unidos cierre todas las bases en los países de Oriente Medio”, sobre este último punto, sostuvo Estados Unidos no aceptará el cierre de bases.

El posteo de Donald Trump en Truth Social donde anunció un cese al fuego temporal Captura

Tras las declaraciones de Donald Trump donde anunció un alto al fuego y confirmó la reapertura del estrecho de Ormuz, Repetto analizó: “Más allá de que Irán ahora dijo que lo van a abrir (el estrecho de Ormuz) lo que le está diciendo Irán a Estados Unidos es que como ahora está bajo control iraní, los estadounidenses deben levantar todas las sanciones”.

Los próximos pasos de Irán y Estados Unidos

En un escenario donde las declaraciones entre los mandatarios se cruzan, el analista explicó: “Todos declaran victoria. Por un lado el mensaje de Trump, hablando justamente de la victoria. Tenemos los testimonios de la televisión iraní, de la gente festejando en las calles de Teherán. Pero desde mi punto de vista creo que si alguien está ganando por lo menos a esta hora si es que consigue lo que quiere conseguir es Irán

“Hasta ahora está hablando de enriquecer Uranio más se mantiene en el poder podría obtener, hay que ver si eso se lo dan el control del estrecho de Ormuz y Estados Unidos lo que está buscando es una salida para o el presidente Trump para evitar la prolongación de la guerra.

Para concluir, el analista sostuvo: “Todos buscarán decir que ganaron, obviamente, y la palabra victoria tendrá un significado diferente. Todo depende de lo que se arregle en la mesa. Y si en estas dos semanas no se arregla nada, vamos a perder ya la sexta oportunidad que se pospone.