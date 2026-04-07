Los detalles del acuerdo de 10 puntos entre Estados Unidos e Irán para alcanzar la paz

Los primeros detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán comienzan a salir a la luz luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, accediera a un alto al fuego por dos semanas si la república islámica reabre el estrecho de Ormuz. Más tarde, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso por el corredor se permitirá durante 14 días bajo control militar.

En el posteo de Truth Social en el que anunció la última noticia, el mandatario estadounidense detalló que se trataría de un acuerdo bilateral al que accedió tras conversaciones con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo, Asim Munir, luego de que Irán enviara una propuesta de diez puntos a Estados Unidos.

La propuesta incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, coordinado con las fuerzas armadas iraníes; el fin de la guerra contra Irán y sus aliados; y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales, según informaron medios iraníes. También contempla el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, el pago de una indemnización completa a Irán y la liberación de los activos iraníes congelados.

Irán señaló que negociaría con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes ATTA KENARE - AFP

Trump, por su parte, aseguró que daría marcha atrás con sus amenazas de atacar puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles iraníes si Teherán aceptaba el alto al fuego de dos semanas. Sin embargo, también pidió la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz. Las negociaciones, en tanto, se llevarán adelante en Islamabad, Pakistán, para finalizar los detalles del acuerdo.

En su comunicado, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció la propuesta de diez puntos a Estados Unidos y aclaró: “Se subraya que esto no significa el fin de la guerra. Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza“.

Irán reabrirá el estrecho de Ormuz con las fuerzas militares AP

Este lunes, el régimen de Mojtaba Khamenei -sucesor de su padre, Ali Khamenei, muerto en el ataque del 28 de febrero- había presentado la propuesta de diez puntos a Pakistán para poner fin a la guerra, la cual incluía la garantía de que el país no volvería a ser atacado, el cese de los ataques israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano y el levantamiento de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos. A cambio, el régimen ofreció levantar su bloqueo sobre el estratégico estrecho de Ormuz, entre otros puntos.

El anuncio de Trump

Después de conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de ese país, Asim Munir, Trump anunció en un mensaje en redes sociales que aceptó extender por dos semanas el plazo del ultimátum que le había impuesto a Irán para llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. A su vez, Israel también suscribió al cese del fuego temporal y suspenderá los bombardeos.

Trump suspendió temporalmente los bombardeos a Irán KENT NISHIMURA - AFP

“He decidido suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía”, indicó el mandatario estadounidense, que horas antes había amenazado con la muerte de “una civilización entera” en Irán.

El anuncio se dio a menos de una hora y media para que venciera el ultimátum que Trump le había impuesto al régimen. El líder de la Casa Blanca, en tanto, sostuvo que la medida se basa en que Estados Unidos ya ha “cumplido y superado todos los objetivos militares” y que las negociaciones avanzan hacia un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y en Medio Oriente.

Con información de Reuters y AP.