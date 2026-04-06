Un analista internacional explicó en detalle qué pasa con el ultimátum de Trump y el rol actual de Irán en la guerra

La tensión entre Estados Unidos e Irán alcanza un punto crítico a medida que se agota el plazo del ultimátum impuesto por la Casa Blanca. En este marco, surgió una propuesta por parte de los ayatollahs para un cese al fuego, y aunque no fue validada por el presidente Donald Trump, sostuvo que fue “un paso muy importante”.

En diálogo con LN+, Andrés Repetto analizó las últimas declaraciones del mandatario y los próximos pasos del régimen iraní, a tan solo horas de cumplirse el ultimátum.

“El ultimátum del presidente Trump, que prolongó porque supuestamente tenía que vencer hoy, lo prolongó 24 horas más para el día martes, con una conferencia con militares que va a dar por la tarde”, sostuvo el analista, y enseguida explicó las intenciones de la conferencia: “Se especula que puede hablar un poco del operativo que se dio del viernes al domingo con los aviones abatidos en Irán y el rescate de los pilotos.”

Andres Repetto en LN+

Al ser consultado por el cambio en la fecha del ultimátum, Repetto analizó: “Quizás porque todavía no hay ningún tipo de acuerdo y los iraníes están negando hace minutos nada más que vayan a acordar algo con el presidente Trump. Quizás la prolongación es porque si no hay acuerdo, tenga que cumplir lo que el propio presidente en sus mensajes anunció, que es el ataque a la infraestructura de energía de Irán“.

En este contexto, marcado por las negociaciones con el fin de buscar una solución, profundizó: “Si no hay una solución, lo que queda es que esta guerra se empiece a profundizar y a agravar, y los iraníes amenazan que va a arder Medio Oriente si Estados Unidos cumple lo que dijo”.

“Hemos visto la punta del iceberg con lo que pasó el fin de semana hasta el domingo, que ya parece un guión de película”, sumó.

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