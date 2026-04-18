Un analista internacional opinó sobre el curso de la guerra y si se avecina pronto el final del conflicto

El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó la apertura del estrecho de Ormuz, en medio de la tregua entre Israel y el Líbano, Donald Trump celebró esta medida.

En este marco, en analista internacional Alejandro Laurnagaray, en diálogo con LN+ profundizó sobre el impacto de esta medida en la continuidad del conflicto en Medio Oriente. “Es un paso muy positivo hacia una detención de las hostilidades. Tenemos alto al fuego en el Líbano, negociaciones o nuevas rondas que se están buscando establecer con intención de las dos partes, estamos muy cerca de lograr un acuerdo”.

Alejandro Laurnagaray en LN+

En cuanto al acercamiento entre ambos países, el analista remarcó: “La estrategia es de Estados Unidos. Si fuera por Netanyahu, estaría la guerra aún escalando más, estarían invadiendo Irán. Israel se está comportando como un actor dentro de la estrategia de Estados Unidos con un dote de irracionalidad, que es escalar, escalar, escalar, total el costo mayor lo paga Estados Unidos".

Asimismo agregó: “Creo que con estas dos cosas, lo del Líbano y lo del estrecho de Ormuz, significa que por lo menos ahora, en este momento, la negociación está cerca del final. Está cerca del final para detener esta guerra porque si Irán cedió al pedido de liberar el estrecho de Ormuz, es porque ya consiguió por lo menos lo mínimo que necesitaba para aceptar un cese a las hostilidades".

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Según el analista, para Irán es importante lo que sucede en el Líbano, lo que sucede en Gaza, lo que sucede en Yemen, porque tiene una serie de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y militares con el Líbano, con Hezbollah, su principal bastión en el Líbano. “Además, que tanto el gobierno líbano como Hezbollah le venían pidiendo: metenos en las negociaciones porque nos van a seguir asesinando a todos”, detalló.

La continuidad de la guerra en Medio Oriente

A casi dos meses desde que comenzó la guerra en Medio Oriente el experto realizó una comparación: “Estas guerras no blanco o negro. Acá se hace retroceder a un actor en algunas posiciones, se mueven un par de peones, porque si lo vemos como un juego de ajedrez, el Líbano es un peón, Siria es un peón, Yemen es un peón, Israel e Irán son alfiles, y después están los más grandes, que son Estados Unidos, China y Rusia. Ese es el ajedrez que tenemos que ver”.

“Ahora lo único que falta, lo esencial, vital y lo más importante, porque todo lo demás es negociable, es el tema nuclear”, sumó el analista.

Para concluir, sostuvo: “Después todo lo demás, la presencia militar de Estados Unidos en la región va a seguir, la presencia de Irán en la región con sus aliados próximos va a seguir. Irán va a volver a reconstruir su programa misilístico, todo eso. Ahora, la cuestión nuclear es la clave”.