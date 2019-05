Un ciclo constante de rápidas escaladas y desescaladas

Israel y la Franja de Gaza están envueltos en la peor escalada de violencia desde la devastadora guerra de 2014 Fuente: AFP - Crédito: Sami Al-Sultan

6 de mayo de 2019

JERUSALÉN.-Los combates entre Israel y la Franja de Gaza escalaron velozmente ayer con el peor enfrentamiento desde la última guerra declarada, en 2014, pero esta nueva ronda de violencia arrancó a mediados del año pasado y se inició como la mayoría de las anteriores.

Israel y la Franja de Gaza están trabadas desde hace tiempo en un ciclo de rápidas escaladas y desescaladas de violencia, cada vez que los negociadores egipcios logran enfriar un poco las tensiones a lo largo de la frontera.

En noviembre, pareció haber un avance. Israel prometió mejorar las condiciones en Gaza a través de una serie de concesiones: permitir la llegada del dinero suministrado por Qatar y el ingreso de combustibles y ayuda alimentaria -a pesar del bloqueo impuesto sobre la Franja-, expandir la zona del Mediterráneo en la que tienen permitido operar los pescadores de Gaza, y facilitar el ingreso y salida de personas de ese pauperizado territorio costero. A cambio, Hamas se comprometió a frenar las protestas en la frontera con Israel, que suelen derivar en olas de violencia.

Pero esas treguas nunca se consolidaron: de hecho, ningún alto el fuego duro más de un par de semanas.

Algunos rebrotes de violencia fueron impredecibles. En octubre, se dijo que un fenómeno meteorológico -un rayo- hizo que se disparara un cohete contra Israel. En noviembre, un equipo de agentes encubiertos de Israel fue descubierto en la Franja de Gaza, lo que desató un intercambio de fuego mientras escapaban, y después dos días de ataques con cohetes y bombardeos aéreos. Y a mediados de marzo, se informó que un ataque con cohetes había sido resultado de un "error humano" y no una decisión de Hamas.

Pero Israel también ha acusado a Hamas y a la Jihad Islámica Palestina, su aliado más radicalizado, de recurrir a la violencia para capitalizarlo políticamente. A fines de marzo, dos semanas antes de las elecciones parlamentarias en Israel, un cohete impactó en una casa al noreste de Tel Aviv y obligó al premier Benjamin Netanyahu a volverse antes de tiempo de una visita de Estado a Washington.

Ahora que se acercan las celebraciones del Día del Recuerdo en Israel y que se aproxima el desembarco de una oleada de estrellas internacionales de la canción para participar del concurso Eurovisión, que tendrá lugar en Tel Aviv a mediados de mayo, los grupos militantes de Gaza tal vez apuesten a que Netanyahu pague un precio más alto por mantener la calma durante un par de semanas.

"Ambos saben que solo con presiones y por la fuerza obligarán a Israel a flexibilizar el bloqueo", dice Tareq Baconi, analista del International Crisis Group. "Además, Israel no ha hecho otra cosa que confirmar esa lección", agregó.

De hecho, las dos facciones de Gaza han acusado a Israel de olvidar sus promesas no bien amaina la violencia.

"Hamas acordó frenar las protestas a cambio de concesiones. Y esas concesiones nunca se materializaron", dice Baconi.

Omar Shaban, economista en jefe del Centro de Estudios Estratégicos PalThink, con sede en Gaza, dice que algunas de las recriminaciones entre funcionarios de Israel y Gaza por las medidas tendientes a aliviar las privaciones que se viven en la Franja no tienen sentido.

"En Gaza no faltan alimentos, pero la gente no puede comprarlos porque no tiene trabajo", dice Shaban.

"Y hay demandas de las facciones políticas que no pueden ser implementadas: no tiene sentido flexibilizar los ingresos y salidas de gente mientras el sector privado no tiene dinero para funcionar. Lo que necesita Gaza es un paquete de ayuda financiera", agrega.

Del lado israelí, hasta algunos críticos de Netanyahu, que acaba de obtener su reelección, dicen que el ciclo de violencia con Gaza no hace más que fortalecer políticamente la mano del premier.

"Lo que piensa Netanyahu -que en este caso, curiosamente, tiene su lógica- es que la división entre Gaza y Cisjordania, que surge del conflicto crónico entre Hamas y Al-Fatah, debilita al movimiento nacional palestino, y que bien vale la pena el dolor de cabeza inherente a tener que lidiar con esas dos entidades políticas que son funcionales a medias".

Traducción de Jaime Arrambide