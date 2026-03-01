Trump afirma que las operaciones militares en Irán avanzan más rápido de lo planeado y que 48 líderes del régimen murieron

WASHINGTON.- Un día después de la histórica ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán en el que murió el ayatollah Ali Khamenei, y en plena escalada bélica en Medio Oriente, el presidente Donald Trump afirmó en un raid de entrevistas con medios norteamericanos que las operaciones militares están avanzando más rápido de lo planeado y que hablará con autoridades del régimen teocrático, a la vez que precisó que 48 de sus líderes fallecieron en los ataques.

“Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo: 48 líderes han desaparecido de golpe. Y avanza rápidamente”, declaró Trump a la cadena Fox News. Además, en diálogo con CNBC, señaló que las operaciones en territorio iraní avanzan “por delante de lo previsto”.

El presidente Donald Trump.

Las declaraciones del mandatario se producen en un momento de máxima tensión en Medio Oriente, mientras escalan los ataques cruzados entre las fuerzas de Israel e Irán.

Mientras Irán designó como nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, acusado de participar del atentado a la AMIA, Trump anticipó que hablará con los líderes iraníes, aunque no especificó el momento. “No puedo decirlo”, esquivó. El régimen aún no designó al sucesor de Khamenei como líder supremo del país.

“Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, declaró Trump a la revista The Atlantic, en un diálogo desde su club Mar-a-Lago, en Palm Beach. “Deberían haber dado antes lo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado”, añadió.

It’s official: All senior terrorist leaders of Iran’s Axis of Terror have been eliminated pic.twitter.com/9T901u5ZsH — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

De acuerdo al líder republicano, algunos de los dirigentes iraníes que participaron en las negociaciones sobre el programa nuclear en las últimas semanas murieron en la ofensiva.

“La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque eso fue un golpe muy duro”, dijo. “Deberían haberlo hecho antes. Podrían haber llegado a un acuerdo. Quisieron pasarse de listos", amplió.

Explosiones en Teherán en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares. Anadolu - Anadolu

Trump también señaló en una entrevista con CBS News que una solución diplomática a las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos es “mucho más fácil ahora que hace un día, obviamente, porque [el régimen] está bajo mucha presión”.

El ayatollah Ali Khamenei, que murió en el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Office of the Iranian Supreme Leader

Al ser consultado sobre a quién le gustaría ver al frente de Irán tras la muerte de Khamenei, Trump respondió que “hay algunos buenos candidatos”.

El mandatario norteamericano y sus asesores siguen de cerca la respuesta militar de Irán a la ofensiva del sábado, denominada “Operación Furia Épica”. El impacto de un misil sobre un refugio municipal junto a una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, en el centro de Israel, dejó por lo menos nueve muertos y 28 heridos, dos de ellos en estado crítico, según los servicios sanitarios locales. El número de víctimas es elevado para los parámetros en Israel, que cuenta con una sofisticada defensa antiaérea -la Cúpula de Hierro- con la que suele interceptar la mayoría de los misiles.

El lugar del ataque de Irán en Beit Shemesh, Israel. Leo Correa - AP

“Es lo que esperábamos”, señaló Trump sobre la represalia del régimen chiita, aunque consideró que los ataques iraníes fueron menores de lo previsto.“Pensábamos que serían el doble. Hasta ahora, ha habido menos de lo que pensábamos”, concluyó el presidente, cuya decisión de atacar a Irán para provocar un cambio de régimen enfrenta resistencias en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump, en Palm Beach. MANDEL NGAN� - AFP�

De acuerdo a una nueva encuesta de Reuters/Ipsos publicada este domingo, solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques del sábado, mientras que cerca de la mitad, incluido uno de cada cuatro republicanos, cree que Trump está demasiado dispuesto a usar la fuerza militar para promover los intereses de Estados Unidos en el extranjero, como ocurrió por ejemplo en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

Respecta a la ofensiva contra Irán, solo el 27% de los encuestados respondió que la aprobaba, mientras que el 43% la desaprobó; un 29% contestó que no estaba seguro.

Más temprano, el Comando Central de Estados Unidos había informado que tres militares norteamericanos murieron y cinco resultaron gravemente heridos durante operaciones contra los objetivos militares iraníes. Son las primeras bajas estadounidenses en el conflicto bélico.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

En tanto, las fuerzas norteamericanas “destruyeron y hundieron nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, informó Trump a través de su red Truth Social. “Vamos por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar! En otro ataque, prácticamente destruimos su cuartel general naval", agregó.

La Guardia Revolucionaria afirmó este domingo haber atacado el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, ubicado en la zona del Golfo, aunque el Pentágono negó la versión.