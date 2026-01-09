Un ciclón extratropical se acerca a Uruguay y anuncian hasta 100 mm de lluvia y fuertes ráfagas de viento

MONTEVIDEO.– Un episodio de tormentas llegará a Uruguay el viernes, mientras se prevé que un ciclón extratropical provoque el sábado importantes lluvias y vientos en gran parte del territorio del país. El frente de lluvias empezará por el norte y se situará sobre el sur y el este el sábado, según indica el pronóstico del tiempo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por “tormentas fuertes y posterior formación de un ciclón extratropical”. Allí advirtió que “desde las primeras horas del viernes comenzará una desmejora que afectará inicialmente al norte del territorio y se desplazará progresivamente hacia el centro y este, con precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente fuertes”.

Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/fh005qwAHd — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) January 9, 2026

“En este período se prevén acumulados de lluvia entre 60 y 100 milímetros, así como rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas”, apuntó Inumet.

A su vez, “en la madrugada del sábado se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio nacional, lo que dará lugar a precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros”.

“Además se esperan vientos de componente este al sector sur entre 40-60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60–80 km/h y ocasionalmente superiores”, indicó Inumet, que puntualizó que “estos fenómenos afectarán principalmente el sur del Río Negro con mayor intensidad en la zona este”.

Según el organismo, “las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la madrugada del domingo”, primero por el litoral oeste y luego por el resto del país.

Cuáles son los departamentos más afectados

El meteorólogo Mario Bidegain especificó en diálogo con Canal 5 que el “pasaje de un ciclón extratropical va a empezar afectando a la parte norte de nuestro país, los departamentos de Artigas, Salto, Tacuarembó, Rivera, y esto va a irse trasladando luego hacia el centro y finalmente hacia el sur del país”.

“En el sur y zona metropolitana de Montevideo, básicamente nos va a afectar el día sábado con lluvias prácticamente continuas o más o menos continuas durante todo el día”, indicó, aunque advirtió que “lo más importante y destacado quizás sean las ráfagas de viento que esto no solo va a afectar a Montevideo sino a todos los departamentos costeros, desde Colonia hasta Rocha”.

Pronóstico para un fin de semana que viene con Aviso a la Población 🌩🌧 pic.twitter.com/VWbxCA0OJx — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) January 8, 2026

Serán “vientos sostenidos” de entre 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas de entre 80 y 90, explicó. También las precipitaciones “pueden ser importantes”. A su entender, será la región sureste, compuesta principalmente por Maldonado y Rocha, una de las que tenga por encima de 50 milímetros de lluvias acumuladas.

En diálogo con El País añadió que para este viernes “los modelos indican que los acumulados mayores de lluvia serían en el norte”, fundamentalmente en Artigas. Mientras que para el sábado los principales acumulados se esperan en el sureste, específicamente en Rocha. Mencionó la posibilidad de entre 70 y 125 milímetros.

“Montevideo estaría por fuera de esos extremos pero de todas maneras tendremos 25/30 mm de lluvia y vientos fuertes por efecto del ciclón o depresión atmosférica”, resumió.

Por su parte Metsul, instituto de meteorología de Brasil, informó que desde el viernes hasta el domingo hay “alto riesgo de tormentas con la formación de un ciclón extratropical en Uruguay”.

“Los vientos ciclónicos más intensos se concentrarán en territorio uruguayo el sábado y el domingo con ráfagas por muchas horas 70 a 100 kilómetros por hora”, se informó.