Murió la influencer Ariela “La Langosta”: la encontraron baleada en su auto

A primera hora del último domingo, efectivos del Departamento de Policía del Condado de Westchester, en Estados Unidos, hallaron muerta en su rodado a la influencer Ariela Mejía-Polanco, conocida popularmente en las redes sociales como “La Langosta”. La joven de 33 años, famosa por su despampanante fisonomía fue encontrada sin vida detrás del volante de su rodado, en la Cross County Parkway, una carretera que se extiende de este a oeste en el sur del condado de Westchester, Nueva York.

“Murió como consecuencia de heridas de bala, según confirmó hoy [por el lunes] la Oficina del Forense del Condado de Westchester”, informaron fuentes policiales a través de un comunicado. Mejía-Polanco, con domicilio en los condados de Westchester y Rockland, fue encontrada fallecida alrededor de las 8 de la mañana del domingo en esa ruta en dirección este, cerca de la salida de Broad Street en Mount Vernon.

“La investigación preliminar determinó que la mujer fue probablemente objeto de un acto violento y que su muerte no fue un acto aleatorio. El homicidio sigue siendo investigado por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. Otras agencias policiales locales, estatales y federales prestaron su ayuda durante la investigación en curso”, agregaron las fuentes oficiales, que aclararon que como la pesquisa sigue en curso no se revelarán más detalles por el momento.

Una influencer dominicana de 33 años fue hallada baleada y muerta detrás del volante de su auto en una carretera neoyorkina @ariiela.lalangosta

Una vez que se conoció la noticia del homicidio de la joven, el rapero Tekashi 6ix9ine - pareja de la también cantante Yailín La Más Viral, se manifestó en las redes sociales para rendir homenaje a su amiga. Con varios videos compartidos en su cuenta de Instagram, el músico calificó a la mujer oriunda de República Dominicana como “extraordinaria” y la “reina de Nueva York”. “Me apoyaste en todo”, escribió. “Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería“, escribió.

La estrella de las redes sociales contaba con más de 566.000 seguidores en Instagram, donde compartía regularmente contenido de moda y modelaje.

El lugar donde trabajaba la víctima, el restaurante Ikon New York, expresó también sus condolencias: “Hemos perdido a nuestra estrella brillante. Tenemos el corazón roto. Tu alegría, tu humildad y la forma en que tratabas a todo el mundo con tanto cariño siempre te hicieron destacar. Gracias por dar tanto amor y apoyo a nuestro hogar, que también se convirtió en el tuyo”.