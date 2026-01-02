Un fuerte terremoto de magnitud 6,5 sacudió la Ciudad de México y el centro y sur del país

CIUDAD DE MÉXICO.– La mañana de este 2 de enero, un fuerte sismo activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y se sintió con intensidad en amplias zonas del centro del país, lo que obligó a evacuar edificios de manera preventiva y a poner en marcha los protocolos de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento tuvo una magnitud preliminar de 6,5 y ocurrió a las 7.58 de la mañana (hora local), con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero. El temblor se percibió con fuerza en Guerrero y Michoacán, y la alerta telefónica llegó también a otros estados, como Jalisco y Tabasco.

Tras el movimiento, helicópteros de la policía capitalina comenzaron a sobrevolar el centro de la Ciudad de México para realizar tareas de monitoreo y evaluación. En paralelo, se reportaron cortes de energía eléctrica en varias colonias del norte de la capital, según información preliminar de las autoridades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) de la Ciudad de México informó que, hasta el momento, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías no registraron afectaciones, aunque los relevamientos continuaban en distintos puntos de la ciudad.

El sismo también impactó en la agenda oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum suspendió de manera anticipada su conferencia matutina al escucharse la alerta sísmica en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, del que evacuaron tanto la mandataria como los periodistas presentes.

En un mensaje posterior, Sheinbaum confirmó la magnitud preliminar del temblor y señaló que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien convocó de inmediato al Consejo Estatal de Protección Civil para evaluar posibles daños.

Según la información disponible hasta el momento, no se reportan daños graves ni en Guerrero ni en la Ciudad de México. Sheinbaum detalló que, como parte del protocolo, se realizó un sobrevuelo con helicópteros en la capital sin que se detectaran afectaciones relevantes, aunque remarcó que el monitoreo continuará ante cualquier eventualidad.

La presidenta indicó además que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, siguen con las tareas de evaluación en las zonas correspondientes. Finalmente, agradeció a la población por mantener la calma durante la emergencia. “Gracias a todos por guardar la calma, se portaron de primera”, expresó.

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 kilómetros.

Strong earthquake shakes Mexico- 6.5 in San Marcos, Guerrero

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,1 devastó una amplia zona de Ciudad de México. Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país. El sismo dejó 12.843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.

