Incendio en Suiza: el video del desesperado intento por apagar las llamas y las hipótesis detrás de la tragedia de Año Nuevo

CRANS-MONTANA, Suiza.– Las autoridades suizas investigan las causas del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, una tragedia de “proporciones aterradoras” que dejó decenas de muertos y heridos. Según indicaron fuentes oficiales, la explosión reportada en el lugar pudo haber sido provocada por una “combustión súbita” (flashover), un fenómeno relativamente frecuente en espacios cerrados, en el que el fuego se propaga de manera repentina y hace que casi todo el ambiente se incendie de forma simultánea.

A más de 24 horas del desastre, los investigadores aún trabajan para determinar el origen exacto del siniestro, aunque las primeras hipótesis señalan que una bengala habría prendido fuego el techo del local, desencadenando una propagación acelerada de las llamas.

Ese escenario es compatible con la explicación técnica que aportan los especialistas. Cuando una llama en un ambiente cerrado no se extingue con rapidez, los gases calientes ascienden hacia el techo y distribuyen el calor por todo el espacio. En ese proceso, las temperaturas pueden elevarse rápidamente hasta alcanzar los 540°C, un umbral a partir del cual prácticamente todo lo que hay en el lugar puede comenzar a arder al mismo tiempo, de acuerdo con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos (NFPA).

Fotograma de un video obtenido el 2 de diciembre de 2025 por la Policía Cantonal del Valais que muestra el interior de un bar tras un incendio en Crans-Montana, una estación de esquí del cantón de Valais, en Suiza -� - POLICE CANTONALE VALAISANNE�

“Toda la madera, todos los asientos, todas las decoraciones y todo lo demás en la habitación se calienta hasta alcanzar la temperatura de ignición”, explicó Steve Kerber, director ejecutivo del Instituto de Investigación en Seguridad contra Incendios, con sede en Maryland. “Si hay materiales muy combustibles, como plásticos, sucede muy rápido”, agregó. En estas condiciones, una llama puede propagarse desde una vela a un sofá, luego a la alfombra y al resto del espacio en apenas tres a cinco minutos, dependiendo de los materiales presentes.

Las consecuencias para quienes se encuentran dentro son devastadoras. Incluso un bombero con equipo de protección completo tendría pocas probabilidades de sobrevivir, según la NFPA. “Son temperaturas muy superiores a lo que una persona puede soportar al respirar”, subrayó Kerber. Este tipo de episodios, aclaró, no son excepcionales: “Hay combustiones súbitas que ocurren todos los días en todo el mundo. Todo gran incendio tiene una habitación o varias que atraviesan un proceso de este tipo”.

Un video difundido en redes sociales muestra el inicio del incendio en el techo del local: en las imágenes se ve a un joven intentando sofocar las llamas con un gran paño blanco, mientras, a su lado, otros jóvenes graban la escena y bailan, sin advertir aún la magnitud del peligro.

Tragedia de Año Nuevo en Suiza

El fenómeno recuerda a tragedias anteriores. Uno de los casos citados por expertos es el incendio de la discoteca The Station, en Rhode Island, en 2003, que dejó 100 muertos, cuando efectos pirotécnicos utilizados durante un recital incendiaron la espuma aislante del techo y las paredes. También evoca el caso argentino de Cromañón, donde 194 personas murieron el 30 de diciembre de 2004 durante un show de la banda Callejeros, luego de que pirotecnia impactara contra la media sombra del techo y generara condiciones similares a las descriptas en Suiza. En ambos episodios —como también señalaron algunos sobrevivientes del local suizo Le Constellation—, la falta de medidas de seguridad y las condiciones inadecuadas del establecimiento multiplicaron la magnitud del desastre.

Tragedia de Año Nuevo en Suiza

Identificación de las víctimas

Mientras se analizan las causas del siniestro, las autoridades trabajan contrarreloj para identificar a las víctimas fatales del siniestro. La fiscal general del cantón del Valais, en el suroeste de Suiza, Béatrice Pilloud, informó que se desplegaron importantes recursos “para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible”, aunque advirtió que el proceso podría demorar varios días. El jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, confirmó que la tarea de identificación será compleja, mientras en las redes sociales se multiplican los pedidos de información sobre personas desaparecidas.

Personal de seguridad custodia la entrada del bar Le Constellation, acordonado tras el devastador incendio que dejó muertos y heridos durante las celebraciones de Año Nuevo en Crans-Montana, en los Alpes suizos Antonio Calanni� - AP�

El embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, declaró al diario La Repubblica que las autoridades hallaron 47 cuerpos en el lugar del incendio, siete más de los que se habían reportado inicialmente. “Muchos están devastados por las quemaduras y, lamentablemente, en estas condiciones no será fácil identificarlos”, señaló.

Además de los fallecidos, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los cuales al menos 80 se encuentran en estado crítico, según indicó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote. Por el momento, se desconoce cuántas personas había en el bar, de dos niveles —uno de ellos subterráneo— y con una capacidad estimada de al menos 300 personas, de acuerdo con su sitio web.

Tragedia de Año Nuevo en Suiza

El incendio se desató alrededor de la 1.30 de la madrugada del jueves (21.30 del miércoles en la Argentina), en medio de una celebración multitudinaria en el bar Le Constellation. Dos mujeres relataron a la cadena francesa BFMTV que se encontraban dentro del local cuando vieron a un mozo llevando sobre sus hombros a una compañera que sostenía una vela encendida dentro de una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron el colapso del techo de madera, aseguraron.

Según una de las testigos, la gente intentó huir desesperadamente por una estrecha escalera que conducía a una puerta angosta, lo que derivó en una estampida. Otro sobreviviente contó que algunas personas rompían las ventanas para escapar del fuego, muchas de ellas con heridas graves. “Vi a una veintena de personas luchando por salir del humo y las llamas”, relató, y comparó la escena con una película de terror.

Personas llevan flores y velas cerca del bar Le Constellation, en Crans-Montana, en los Alpes suizos, Suiza, el 2 de enero de 2026 Antonio Calanni� - AP�

Cornado informó además al canal estatal italiano RAI que 13 de los heridos son italianos y que otros seis ciudadanos permanecen desaparecidos. Tres de los heridos fueron trasladados a un hospital en Milán, según la agencia de protección civil italiana.

Entre las primeras víctimas identificadas figura Emanuele Galeppini, un joven golfista italiano. La Federación Italiana de Golf confirmó su fallecimiento en un comunicado y lo describió como “un joven atleta que encarnaba la pasión y los valores auténticos”. “Emanuele, permanecerás para siempre en nuestros corazones”, añadió la entidad.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Francia informó que hay ocho ciudadanos franceses desaparecidos y otros nueve heridos. El club FC Metz, de la primera división francesa, señaló que uno de sus futbolistas, Tahirys Dos Santos, de 19 años, sufrió quemaduras graves y fue trasladado en avión a Alemania para recibir tratamiento especializado.

