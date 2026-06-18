Un hombre abrió fuego este jueves en pleno Times Square, en la ciudad de Nueva York, y provocó corridas y pánico entre los presentes. La policía informó que un sospechoso fue rápidamente acorralado y detenido.

Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron a decenas de personas asustadas tras el sonido de múltiples disparos y cómo comenzaron a correr hacia distintas direcciones para protegerse.

El tiroteo ocurrió en una zona altamente concurrida por hinchas que vinieron a alentar a las selecciones de sus países en el Mundial 2026 y fanáticos de los New York Knicks, que pocas horas antes participaron de un desfile en honor al equipo que salió campeón de la NBA tras 53 años.

El Departamento de Bomberos reportó que una persona fue trasladada a un hospital, aunque no se dieron a conocer más detalles.

Hay un detenido

Un video muestra al menos a dos personas vestidas de negro, y con sus rostros parcialmente cubiertos, que ingresaron en la intersección altamente concurrida de West 44th Street y 7th Avenue, y comenzaron a disparar con lo que parecen ser pistolas. Unos segundos después, corrieron en diferentes direcciones para ocultarse de las fuerzas de seguridad.

Asimismo se ve el pánico que provocaron los disparos en los transeúntes que se taparon las cabezas o buscaron refugio, en medio de fuertes gritos. Los sospechosos, en tanto, intentaron escapar calle abajo, y fueron perseguidos por varios agentes que patrullaban la zona turística. El tiroteo tuvo lugar a pocos metros de un patrullero estacionado.

Un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reportó a AFP que “agentes respondieron luego del reporte de disparos”. Y agregó que “la investigación continúa”.

Un hombre abrió fuego en pleno Times Square y generó pánico en el centro de Nueva York

El tiroteo ocurrió cerca de las 15.40 (hora local) después del desfile en honor a los New York Knicks, recientes campeones de la NBA después de 53 años. Las calles del bajo Manhattan se llenaron de sus fanáticos y alrededor de 10.000 agentes de policía se habían desplegado en la zona para garantizar la seguridad del evento.

El fin de semana pasado, cuando el equipo se declaró campeón, los festejos dejaron un saldo de 63 detenidos y varios hechos de violencia, daños materiales y diez agentes heridos. Un joven de 17 años fue baleado en pleno Times Square, donde los fanáticos celebraban la victoria final de los Knicks sobre San Antonio. La policía trasladó a la víctima al hospital porque la ambulancia no pudo abrirse paso entre la multitud.

En paralelo, se registraron cuatro agresiones con arma blanca. Además, cinco autobuses escolares fueron incendiados o destruidos, cinco vehículos policiales sufrieron daños graves y varios automóviles particulares también resultaron afectados.

Con información de AP y AFP