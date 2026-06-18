Nueva York celebra a los New York Knicks y Hochul firma una orden que abarca todo el estado

Después de conquistar su primer campeonato en más de medio siglo, los New York Knicks desataron una celebración que trascendió los límites de la ciudad y se extendió a todo el estado. Mientras miles de aficionados se preparan para acompañar el desfile de los campeones por las calles de Manhattan, la gobernadora Kathy Hochul ordenó iluminar 15 monumentos emblemáticos del Estado Imperial con los colores naranja y azul.

Hochul convierte la celebración de los Knicks en un homenaje estatal

De acuerdo con un comunicado oficial de la gobernadora, los principales puntos de referencia estatales se iluminarán durante la noche del jueves 18 de junio como reconocimiento a la obtención del campeonato de la NBA por parte de los New York Knicks, que sellaron la serie en el quinto partido de las Finales.

El anuncio de Mamdani sobre el desfile de los Knicks el jueves por Broadway

La medida busca extender la celebración a todo el territorio neoyorquino y destacar el impacto que tuvo el equipo más allá de la ciudad. La gobernadora aseguró que el conjunto logró unir a los habitantes del estado y reconoció el recorrido realizado durante toda la temporada.

“¡Knicks en cinco! Qué equipo extraordinario y qué temporada increíble del equipo que todos los neoyorquinos aman. Desde cada rincón de nuestro estado, los Knicks han unido a los neoyorquinos inspirados por el juego del básquetbol”, expresó Hochul en el comunicado oficial.

Nueva York iluminará 15 monumentos en honor a los Knicks

La orden firmada por Hochul contempla la iluminación de 15 lugares representativos distribuidos en distintas zonas del estado. Todos adoptarán los colores característicos de los Knicks para acompañar las celebraciones.

Desde el One World Trade Center y la Moynihan Train Hall en Manhattan hasta el Lake Placid Olympic Center, el estado rinde tributo a los campeones Darren Abate - FR115 AP

Los sitios elegidos son:

One World Trade Center

Governor Mario M. Cuomo Bridge

Kosciuszko Bridge

The H. Carl McCall SUNY Building

State Education Building

Alfred E. Smith State Office Building

Empire State Plaza

State Fairgrounds – Main Gate & Expo Center

Franklin D. Roosevelt Mid-Hudson Bridge

Grand Central Terminal – Pershing Square Viaduct

Albany International Airport Gateway

Lake Placid Olympic Center

Fairport Lift Bridge sobre el canal Erie

Moynihan Train Hall

Roosevelt Island Lighthouse

Knicks y Nueva York: cómo será el desfile de los campeones en Manhattan

Según la información difundida por la NBA, la ciudad de Nueva York organizará un desfile para homenajear a los jugadores y al cuerpo técnico de los Knicks a través del tradicional “Canyon of Heroes”, uno de los recorridos más emblemáticos de Manhattan.

Las actividades comenzaron a las 10 hs (hora del Este) y representan la primera vez en más de cinco décadas que la ciudad puede festejar un campeonato de la franquicia. El trayecto comenzó en las inmediaciones de Battery Park y Bowling Green, en el sur de Manhattan, y avanza hacia el norte por Broadway hasta llegar al City Hall.

Cómo seguir el desfile de los Knicks en EE.UU.

La NBA informó que existen diversas alternativas para seguir la ceremonia en vivo, tanto por televisión como mediante plataformas digitales. Los aficionados podrán verlo a través de NBA.com y la aplicación oficial de la liga.

Además, la cobertura estará disponible en distintos canales locales. Entre las señales que transmiten el evento se encuentran:

CBS 2

NBC 4

ABC 7

My9

MSG Network

SNY

También habrá opciones de transmisión mediante la plataforma Fubo y emisiones gratuitas destinadas a espectadores dentro de EE.UU. a través de las estaciones locales de CBS, NBC, ABC 7 y Fox en Nueva York.