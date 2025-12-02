Un hombre desnudo y borracho se lanzó contra el auto de unos argentinos en una ruta chilena

Un insólito episodio sorprendió a los automovilistas que circulaban por la ruta internacional C-255, en Chile. Conductores se encontraron con un hombre completamente desnudo que se acercaba a los vehículos y se arrojaba peligrosamente sobre la calzada. Entre los afectados hubo un auto con ocupantes argentinos: el sujeto se tiró sobre el vehículo y rompió el parabrisas. Tras ser detenido por Carabineros, se confirmó que estaba alcoholizado.

El hecho ocurrió el último jueves por la tarde en las cercanías de San Gregorio, en la zona austral del país. Según registraron varios testigos, a la altura del kilómetro 58 —a poco más de 100 kilómetros de Punta Arenas— el hombre se interponía frente a autos y camiones, obligando a los conductores a frenar de manera brusca para evitar un siniestro.

Efectivos de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond acudieron al lugar tras recibir múltiples alertas y allí lograron reducir y detener al hombre, quien se encontraba agresivo y totalmente fuera de control producto de su estado etílico, informaron los medios locales.

“El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector”, destacaron desde la policía local. En Punta Arenas se constató el estado de salud del sospechoso, de nacionalidad chilena y de alrededor de 50 años, y se iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales.

Los efectivos de carabineros confirmaron a los medios de Chile que el hombre rompió el parabrisas de un automóvil con ocupantes argentinos que transitaba por el lugar, por lo que quedó detenido por los delitos de desórdenes públicos y daños materiales, a la espera de su presentación ante la justicia de Punta Arenas.