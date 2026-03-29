Un hombre murió tras caer desde un palco en la previa del partido entre México y Portugal

Un hombre murió este sábado por la noche tras caer desde un palco, minutos antes del inicio del partido entre la selección local y Portugal. El hecho ocurrió en el campo de juego del Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, y que para el Mundial 2026 fue reinaugurado como el Estadio Banorte, tras una serie de remodelaciones. El incidente ocurrió en el sector de palcos, donde el hombre, de aproximadamente 27 años, cayó desde el segundo nivel hasta la planta baja.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y consignó el medio mexicano El Heraldo, el joven se encontraba en estado de ebriedad e intentó descender al primer nivel por la parte externa del palco, lo que provocó la caída.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

El episodio se registró poco antes de las 19, horario previsto para el comienzo del encuentro. De acuerdo con versiones de personal de seguridad difundidas por El Universal, la caída se habría extendido hasta el área de estacionamiento y generó una fuerte movilización de equipos de emergencia dentro del estadio.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Auxiliar y agentes de un servicio médico privado. Evaluaron su situación y determinaron que ya no presentaba signos vitales al momento de ser asistido. En ese marco, se confirmó su muerte en el lugar.

Este sábado por la noche se llevó a cabo la inauguración del Estadio Banorte, conocido anteriormente como Estadio Azteca (Foto de Yuri CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ - AFP

El sector fue acordonado por personal de seguridad mientras se aguardaba la llegada de las autoridades ministeriales. Luego intervino Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y las tareas de investigación correspondientes.

La identidad del fallecido no fue informada hasta el momento y las autoridades locales continúan con las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio.

A pesar de la situación vivida en las tribunas, el partido se llevó a cabo. Fue un amistoso internacional protagonizado por las selecciones de México y Protugal. El encuentro terminó 0-0. Sin embargo, tuvo momentos de emoción.

Esta imagen, captada por AFPTV, muestra una ambulancia en el lugar donde un espectador falleció tras caer desde una grada del estadio antes del amistoso que se llevó a cabo entre México y Portugal este 28 de marzo de 2026 (Foto de Ivan CASTANEIRA / AFPTV / AFP) IVAN CASTANEIRA - AFPTV

En el primer tiempo, a las 15 minutos, el conjunto azteca tuvo una oportunidad para hacer daño: Álvaro Fidalgo se fue mano contra el arquero pero el portugués Samú Costa logró cortar la jugada junto antes de que el delantero buscara el arco.

A los 25 minutos de la primera mitad, Portugal tuvo una chance clara cuando Conceição, desde el interior del área, pasó la pelota a Bruno Fernandes, que venía corriendo hacia la zona de peligro y tocó de primera para Gonçalo Ramos, que quedó solo cerca del punto del penal y cruzó el tiro. El disparo fue al palo izquierdo del arquero y salió.

Finalmente, ninguno de los dos logró sacarse ventaja. En tanto, las autoridades aún intentan determinar la identidad del hincha que murió en la previo del encuentro y los detalles que llevaron a que se de la trágica escena.