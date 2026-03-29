Desde la cárcel en Nueva York, Nicolás Maduro llamó a no “apartarse del camino del diálogo” y pidió por la paz en Venezuela

Dos días después de su segunda audiencia en el proceso judicial que enfrentan en la Justicia de Estados Unidos, en la cuenta oficial de X de Nicolás Maduro se publicó un texto atribuido a él y a su esposa, Cilia Flores, dirigido al ‘pueblo venezolano’, en el que piden mantener el “camino del diálogo” y agradecen las muestras de cariño que habrían recibido desde su captura el 3 de enero.

“Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien”, dice la publicación de Maduro en donde se lo define como “presidente constitucional de Venezuela”. “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”, agrega el comunicado.

Este mensaje surge a dos días de una nueva jornada en la que el exmandatario venezolano compareció ante un tribunal federal de Manhattan. Su defensa busca anular la causa por presuntas fallas procesales y restricciones financieras. Mientras tanto, continúa preso en Nueva York. Las imputaciones contra Maduro incluyen delitos graves como narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación ilícita.

“Sentimos una profunda admiración por la capacidad de nuestro pueblo para mantenerse unido en los momentos difíciles, para expresar amor, conciencia y solidaridad, dentro de Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida”, añade el texto.

En ese sentido, indica: “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien”.

Y cierra: “Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y por su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre”.

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