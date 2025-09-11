Un hombre se tiró por la borda de un crucero para evitar pagar una deuda de US$16.000 en el casino
El insólito hecho ocurrió en las cercanías a la costa de San Juan, en Puerto Rico; fue encontrado por la policía pocas horas después
- 3 minutos de lectura'
Un insólito hecho ocurrió en uno de los cruceros de la flota de Royal Caribbean. En esta oportunidad no fue en el Icon of the Seas -el crucero más grande del mundo y escenario de varios escándalos-, sino en el Rhapsody of the Seas, donde un pasajero se tiró por la borda en plena navegación para intentar escapar y así evitar pagar una deuda de casino que superaba los 16.000 dólares.
Según indicaron medios locales, el hombre -identificado como Jey González Diaz- saltó al agua el pasado domingo por la mañana, cuando la embarcación regresaba de Barbados y se preparaba para desembarcar en la costa de San Juan, en Puerto Rico. En ese momento, el barco estaba siendo inspeccionado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
González Díaz se alejó nadando, pero un hombre que circulaba en moto de agua lo rescató y lo llevó hasta la orilla, según relataron testigos del crucero. Horas después fue localizado por la policía en las inmediaciones del Capitolio de San Juan. Al ser detenido, llevaba consigo US$16.600 en efectivo, dos teléfonos y cinco identificaciones falsas.
De acuerdo con el expediente judicial que trascendió a los medios, el sospechoso explicó que saltó del barco porque “no quería declarar el dinero que llevaba encima” y porque quería evitar que le cobraran impuestos por ingresar ese monto —que superaba lo permitido por la ley— al país.
A su vez, la investigación reveló que el pasajero estaba registrado bajo el nombre ficticio de “Jeremy Diaz” y que ya debía US$16.710,24 a la empresa Royal Caribbean, casi todo en gastos de casino y apuestas dentro del crucero.
Al revisar sus documentos, los agentes descubrieron que uno de los nombres —y el que parece ser su identidad verídica, Jeremy Omar González Díaz— corresponde a una persona que está detenida en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo desde enero de este año por un caso de narcotráfico y posesión de armas. Sin embargo, el hombre aseguró que se trataba de su hermano.
En tanto, cuando le pidieron que confirmara cuál era su identidad, respondió: “Si fueran buenos en su trabajo, ya lo sabrían”. Ahora, González Díaz, que fue liberado bajo fianza, enfrenta cargos federales por intentar evadir los controles de declaración de dinero al ingresar a Estados Unidos. Si lo condenan, podría recibir una multa de hasta 250 mil dólares o una pena máxima de cinco años de prisión.
