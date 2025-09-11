Un hombre se tiró por la borda de un crucero para evitar pagar una deuda de US$16.000 en el casino

Un insólito hecho ocurrió en uno de los cruceros de la flota de Royal Caribbean. En esta oportunidad no fue en el Icon of the Seas -el crucero más grande del mundo y escenario de varios escándalos-, sino en el Rhapsody of the Seas, donde un pasajero se tiró por la borda en plena navegación para intentar escapar y así evitar pagar una deuda de casino que superaba los 16.000 dólares.

Según indicaron medios locales, el hombre -identificado como Jey González Diaz- saltó al agua el pasado domingo por la mañana, cuando la embarcación regresaba de Barbados y se preparaba para desembarcar en la costa de San Juan, en Puerto Rico. En ese momento, el barco estaba siendo inspeccionado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El rescate del hombre en el agua. CBS

González Díaz se alejó nadando, pero un hombre que circulaba en moto de agua lo rescató y lo llevó hasta la orilla, según relataron testigos del crucero. Horas después fue localizado por la policía en las inmediaciones del Capitolio de San Juan. Al ser detenido, llevaba consigo US$16.600 en efectivo, dos teléfonos y cinco identificaciones falsas.

De acuerdo con el expediente judicial que trascendió a los medios, el sospechoso explicó que saltó del barco porque “no quería declarar el dinero que llevaba encima” y porque quería evitar que le cobraran impuestos por ingresar ese monto —que superaba lo permitido por la ley— al país.

A su vez, la investigación reveló que el pasajero estaba registrado bajo el nombre ficticio de “Jeremy Diaz” y que ya debía US$16.710,24 a la empresa Royal Caribbean, casi todo en gastos de casino y apuestas dentro del crucero.

El Rhapsody of the Seas en donde ocurrió el incidente. Royal Caribbean

Al revisar sus documentos, los agentes descubrieron que uno de los nombres —y el que parece ser su identidad verídica, Jeremy Omar González Díaz— corresponde a una persona que está detenida en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo desde enero de este año por un caso de narcotráfico y posesión de armas. Sin embargo, el hombre aseguró que se trataba de su hermano.

En tanto, cuando le pidieron que confirmara cuál era su identidad, respondió: “Si fueran buenos en su trabajo, ya lo sabrían”. Ahora, González Díaz, que fue liberado bajo fianza, enfrenta cargos federales por intentar evadir los controles de declaración de dinero al ingresar a Estados Unidos. Si lo condenan, podría recibir una multa de hasta 250 mil dólares o una pena máxima de cinco años de prisión.