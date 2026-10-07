Un influencer de 23 años está desaparecida desde hace un mes en Brasil y la Policía cree que fue asesinada

Gabriela Evaldt Cardoso, una influencer de 23 años, fue vista por última vez hace tres semanas en Brasil. A casi un mes desde su desaparición, la Policía Civil aseguró que la joven fue “ejecutada a tiros” y busca su cuerpo.

Según consignó el medio brasileño G1, la familia de Cardoso le perdió el rastro el 6 de septiembre. A las 22, la joven le dijo por mensaje a su familia que se dirigía a la casa de su madre, Rosane Evaldt, en el municipio de Torres, en el estado de Rio Grande do Sul, para devolverle su auto. A las 23 le comentó lo mismo a una amiga.

Desde entonces, no hay indicios respecto de su paradero. Días atrás, las autoridades comenzaron a tratar la investigación como un homicidio.

La joven le comentó a su familia que iba a devolver el auto a la casa de su madre, pero nunca llegó Instagram

Durante la última actualización del caso, las fuerzas de seguridad dijeron estar “técnicamente convencidos” de que Cardoso fue asesinada el mismo día en el que se perdió su rastro.

El auto de la joven fue hallado diez días después de su desaparición en una casa desocupada de Tramandaí, ubicado al norte del estado, cerca de Porto Alegre, luego de que la policía recibiera una denuncia anónima. Le faltaban la patente y un tapacubos.

La Policía Civil registró el auto y encontró una uña, a la que se le realizarán pruebas de ADN. También se harán tomas de huellas dactilares y análisis de rastros. En paralelo, los investigadores localizaron el teléfono de Cardoso y pidieron acceso a los datos del dispositivo y las cuentas en redes sociales.

Cardoso desapareció el pasado 6 de septiembre Instagram

La semana pasada, la Policía Civil aseguró que tratan el caso como un homicidio: el jefe de policía afirmó que la joven fue asesinada a tiros, reportó G1.

Ocurrió luego de que los investigadores hallaran proyectiles de munición en una zona analizada mientras buscaban el cadáver. Sin embargo, por el momento, no se pudo determinar si el material encontrado en las inmediaciones se usó en el crimen.

La Policía Civil consideró que fue "ejecutada a tiros" Instagram

“Tenemos un detector de metales para ver si podemos encontrar más proyectiles, de modo que podamos realizar la excavación en las cercanías”, explicó el jefe de policía a cargo del caso, Alexandre Souza. Los agentes continúan a la espera de los resultados de los peritajes.

En paralelo, sostuvo que ya conocen el móvil del crimen, pero que no lo revelaron para preservar la investigación. Sin embargo, descartaron la posibilidad de un femicidio y un robo.

La madre de Cardoso, Rosane Evaldt, comentó lo difícil que resulta la incertidumbre. “Horrible. Un dolor inexplicable”, resumió.