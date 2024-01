escuchar

BERLÍN.- El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, expresó el viernes su preocupación por las protestas violentas, después de que una multitud de agricultores le impidiera desembarcar de un transbordador e intentara asaltar el barco en una disputa por los recortes de las subvenciones.

“Lo que me preocupa es que los ánimos en este país se estén caldeando tanto”, dijo Habeck en un comunicado. “Como ministro, tengo la protección de la policía. Muchos, muchos otros tienen que defenderse de los ataques por su cuenta y no pueden compartir su incertidumbre”, añadió.

Un video del bloqueo difundido en las redes sociales mostró a decenas de manifestantes con chalecos amarillos abarrotando un muelle en el norte de Alemania en el que intentaba atracar un ferry que transportaba a Habeck de vuelta de unas vacaciones en una isla, mientras la policía intentaba hacerlos retroceder.

El bloqueo, protagonizado por unos 250-300 manifestantes, fue una respuesta a los planes de supresión gradual de las subvenciones agrícolas, en un momento en el que el gobierno se esfuerza por sanear sus finanzas después de que una sentencia judicial de noviembre desbaratara sus planes de gasto.

Als ein durch rechtspopulistische Zündel-Medien aufgehetzter Mob aus Landwirten die Fähre mit Habeck stürmen will, bietet der Minister ein Gespräch mit Vertretern der Bauern an. Die lehnten ab. Es geht nicht um Demokratie oder Dialog. Es geht um Gewalt. pic.twitter.com/zrgu43poYU — Marie von den Benken (@Regendelfin) January 5, 2024

El ministro de Agricultura alemán criticó el viernes la turba que trató de intimidar al ministro de Economía por los recortes de las subvenciones a los agricultores y prometió que el gobierno no haría más concesiones sobre el tema, a pesar de los planes de concentraciones en todo el país para la próxima semana.

“Hemos corregido nuestra posición” sobre las subvenciones, dijo a la cadena ARD el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, quien añadió que el Gobierno no había cedido a las demandas de los agricultores. “No he cedido y no voy a ceder. Encontramos una buena solución. Ahora la apoyamos todos juntos”.

La coalición del canciller Olaf Scholz suavizó el jueves los planes de recortar las subvenciones agrícolas como parte de su presupuesto para 2024, después de que cientos de agricultores protestaran el mes pasado en el centro de Berlín contra la perspectiva de perder por completo la desgravación fiscal.

El ministro de Economía de Alemania Robert Habeck

”Pero lo que ha pasado (con Habeck) es gente a la que no le importa la agricultura alemana. Tienen sueños húmedos de agitación”, insistió Özdemir.

Scholz también criticó el bloqueo, calificándolo de vergonzoso. “Con el debido respeto por una cultura viva de la protesta, nadie debería permanecer indiferente ante semejante violación de la moral política”, escribió a primera hora del viernes.

Asimismo, el incidente se produce en un momento en que las autoridades alemanas han expresado su preocupación por el creciente poder de la extrema derecha y el extremismo político.

Botas de goma colgando en un letrero de la ciudad durante una protesta de agricultores contra los recortes planificados por el gobierno federal. Patrick Pleul - dpa

La ministra del Interior, Nancy Faeser, dijo que el incidente le trajo a la memoria la muerte de Walter Luebcke, un político proinmigración que fue asesinado por un ultraderechista en 2019. “Nunca debemos olvidar a dónde puede llevar la agresión política”, afirmó al Funke Media Group.

El incidente se produjo antes del entierro el viernes del exministro de Finanzas Wolfgang Schaeuble, que sobrevivió a un intento de asesinato en 1990.

Agencia Reuters

LA NACION

Temas AlemaniaBerlínEuropa